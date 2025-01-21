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Posted 21 января, 11:16

Published 21 января, 11:16

Modified 21 января, 11:16

Updated 21 января, 11:16

Автор хет-трика из «Салавата Юлаева» Ливо Джошуа может перейти в «Авангард»

Автор хет-трика из «Салавата Юлаева» Ливо Джошуа может перейти в «Авангард»

21 января 2025, 11:16
Фото: ХК «Салават Юлаев».
Хоккейный агент игрока Иван Ботев прилетал в Омск на переговоры.

Стало известно, что канадский хоккеист Джошуа Ливо, который сейчас выступает за «Салават Юлаев», может оказаться в «Авангарде», пишет Metaratings. Недавно на переговорах в Омске побывал его спортивный агент Иван Ботев и ответил на несколько вопросов журналистов.

Джош — лучший легионер в КХЛ на данный момент?

— Считаю, что неправильно так говорить. В КХЛ есть очень много хороших игроков. Те же Буше, Да Коста. Думаю, скоро увидим, как после перехода в Уфу реально может выглядеть Уилсон.

Похож ли бросок Ливо на овечкинский?

— С моей стороны будет некорректно отвечать, лучше спросите у экспертов.

Ведет ли Уфа переговоры о продлении контракта?

— Да, мы общаемся с руководством «Салавата». Недавно встречались в Омске, на выходных — в Уфе.

Есть ли интерес от других клубов КХЛ?

— Да, есть. Клубы выходили на нас и обозначили свой интерес к Джошу.

Может ли Ливо возобновить карьеру в НХЛ в следующем сезоне?

— Нет, у него есть желание как минимум на два года остаться в России, — сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.

Именно Джошуа Ливо оформил хет-трик в ворота «Авангарда» во вчерашнем матче в Уфе, его шайбы помогли «Салавату Юлаеву» одержать уверенную победу над омичами со счетом 4:0.

Напомним, что недавно появилась информация о возможном переходе в омский клуб нападающего Андрей Кузьменко, который сейчас выступает за «Калгари» в Национальной хоккейной лиге. Сейчас интерес к игроку проявляют две команды из России — «Авангард» и СКА. Контракт Кузьменко с «Калгари» закончится в конце этого сезона, по нему игрок получал 5,5 миллионов долларов в год.

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