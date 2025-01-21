Автор хет-трика из «Салавата Юлаева» Ливо Джошуа может перейти в «Авангард»

Напомним, что недавно появилась информация о возможном переходе в омский клуб нападающего Андрей Кузьменко, который сейчас выступает за «Калгари» в Национальной хоккейной лиге. Сейчас интерес к игроку проявляют две команды из России — «Авангард» и СКА. Контракт Кузьменко с «Калгари» закончится в конце этого сезона, по нему игрок получал 5,5 миллионов долларов в год.