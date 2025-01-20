Жителей Омской области предупредили о скором похолодании до -32 градусов

Posted 20 января, 13:38
Published 20 января, 13:38
Modified 20 января, 13:38
Updated 20 января, 13:38
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, что с середины недели в Омскую область начнет вторгаться холодный воздух, температура станет стремительно снижаться с 22 января.
В среду утром столбик термометра опустится до -15…-20°, местами возможно и более сильное понижение — до -22…-27°. При этом в восточных районах стоит ждать около -9…-14°. На протяжении суток прогнозируются порывы ветра до 17-22 м/с.
23 и 24 января усилится скандинавский антициклон: ночью температура воздуха составит рекордные -27…-32°, днем 23 января — -22…-27°, а 24 января -14…-19°. Как отметили синоптики, в эти дни осадки маловероятны.
Напомним, что сегодня утром из-за плохой погоды в Омске отменили рейс до Усть-Ишима. Самолет должен был вылететь в 10:00, но так этого и не сделал.