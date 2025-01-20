Во время пожара на омском заводе «Полиом» пострадал один человек

Posted 20 января, 07:06
Published 20 января, 07:06
Modified 20 января, 08:22
Updated 20 января, 08:22
Сегодня утром на территории завода по производству полипропилена «Полиом» в Советском округе Омска произошло возгорание резервуара. В результате пожара, как сообщили в прокуратуре Омской области, пострадал один рабочий — он получил ожог руки.
На место происшествия прибыли заместитель прокурора Омской области Дмитрий Попов и заместитель прокурора Советского округа Павел Умрихин. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса.
Прокуратура Советского округа организовала проверку соблюдения требований промышленной безопасности на предприятии. Если будут выявлены нарушения, прокуратура примет меры реагирования.
Также следственное управление СК России по Омской области проводит доследственную проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).