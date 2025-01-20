Владислав Бакальчук требует 1 млрд рублей с компаний-подрядчиков

Posted 20 января, 06:57
Published 20 января, 06:57
Modified 20 января, 06:59
Updated 20 января, 06:59
Иски поступили от подрядных организаций, которые стремятся взыскать в общей сложности 75,9 млн рублей. Об этом пишет ria.ru.
В частности, Арбитражный суд Московской области рассматривает девять исков от таких компаний, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания» на сумму 19,7 млн рублей. В Арбитражном суде Москвы находятся на рассмотрении восемь дел с требованиями на общую сумму около 23 млн рублей.
В Арбитражном суде Новосибирской области зарегистрирован иск от ООО «Управление механизации — 2» на сумму 5,8 млн рублей. Свердловский областной арбитражный суд рассматривает три иска на общую сумму 8,9 млн рублей. В Арбитражном суде Воронежской области находятся еще три дела на 14,4 млн рублей. В судах Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти находится по одному иску: от ООО «Гранд-Строй» на 823,9 тыс. рублей, от ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тыс. рублей и от ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 млн рублей.
В то же время арбитражные суды Москвы и Подмосковья рассматривают более десятка заявлений от ООО «ВБ Девелопмент» к подрядчикам на общую сумму 843,9 млн рублей. Суд также вынес решение по иску к ООО «СТРОЙ-ЦОР» на 20,7 млн рублей в пользу компании Бакальчука, а производство по делу против ООО «СК „ОЛИМП“ на сумму 166 млн рублей было прекращено.
Таким образом, общая сумма претензий Владислава Бакальчука к подрядным организациям превысила 1 миллиард рублей. Однако 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до организованного нападения на офисы Wildberries, сам Бакальчук заверил СМИ, что компания не собирается предъявлять иски подрядчикам из-за приостановки работ на строительных площадках маркетплейса, которая произошла в середине прошлого года. Из картотек дел видно, что все иски от «ВБ Девелопмент» были зарегистрированы во второй половине 2024 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку. До сентября 2024 года оно выполняло функции технического заказчика при строительстве логистических комплексов для Wildberries, а процесс расторжения контрактов между компаниями завершился в октябре прошлого года. В это же время РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) сообщила о передаче девелоперских проектов другой фирме, которая теперь занимается возведением складов маркетплейса в разных регионах России.