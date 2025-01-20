Владислав Бакальчук требует 1 млрд рублей с компаний-подрядчиков

Таким образом, общая сумма претензий Владислава Бакальчука к подрядным организациям превысила 1 миллиард рублей. Однако 13 сентября 2024 года, всего за пять дней до организованного нападения на офисы Wildberries, сам Бакальчук заверил СМИ, что компания не собирается предъявлять иски подрядчикам из-за приостановки работ на строительных площадках маркетплейса, которая произошла в середине прошлого года. Из картотек дел видно, что все иски от «ВБ Девелопмент» были зарегистрированы во второй половине 2024 года.