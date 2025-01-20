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Posted 20 января, 04:45

Published 20 января, 04:45

Modified 20 января, 07:18

Updated 20 января, 07:18

Пожар в Омске: завод загорелся в Нефтяниках

В омской промзоне загорелся завод «Полиом»

20 января 2025, 04:45
Фото: 1MI. Пожар в Омске: завод загорелся в Нефтяниках
В МЧС пока не сообщают подробности происшествия.

Сегодня в Омске жители Советского округа заметили сильное возгорание и услышали звук сирены.

В пресс-службе МЧС Омской области Городу55 сообщили, что возгорание произошло на территории завода. От ведомства было задействовало 18 спасателей и 5 единиц техники.

Обновлено: как выяснил Город55, возгорание произошло на заводе «Полиом»:

«На Полиоме загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 м³. Технологическое оборудование не затронуто, предприятие работает в штатном режиме», — выяснил Город55.

Напомним, ранее Город55 писал, что на Крещение в Омской области произошло два крупных пожара.

Не праздничные сутки: омские спасатели в Крещение боролись с двумя крупными пожарами
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Омск#МЧС#Нефтяники
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