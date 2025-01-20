В омской промзоне загорелся завод «Полиом»

Posted 20 января, 04:45
Published 20 января, 04:45
Modified 20 января, 07:18
Updated 20 января, 07:18
Сегодня в Омске жители Советского округа заметили сильное возгорание и услышали звук сирены.
В пресс-службе МЧС Омской области Городу55 сообщили, что возгорание произошло на территории завода. От ведомства было задействовало 18 спасателей и 5 единиц техники.
Обновлено: как выяснил Город55, возгорание произошло на заводе «Полиом»:
«На Полиоме загорелась и была оперативно потушена отдельно стоящая техническая емкость, объемом менее 1 м³. Технологическое оборудование не затронуто, предприятие работает в штатном режиме», — выяснил Город55.
Напомним, ранее Город55 писал, что на Крещение в Омской области произошло два крупных пожара.