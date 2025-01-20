В Омской области начали сдерживать цены на 2 сорта хлеба

Posted 20 января, 08:25
Published 20 января, 08:25
Modified 20 января, 08:27
Updated 20 января, 08:27
Власти Омской области озаботились стабилизацией цен на хлеб. В пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы рассказали, что региональное правительство заключило соглашение с рядом производителей — ООО «ХОЛЛИФУД», ООО «Формат», сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб».
По условиям этого документа, будут стабилизированы цены на 2 вида хлеба — пшеничный из муки первого сорта весом 650 грамм (кроме нарезного) и урожайный весом 750 грамм (тоже кроме нарезного).
«В целях стабилизации розничных цен организации торговли обязуются устанавливать максимальные (предельные) размеры торговых наценок, не превышающие 10% к отпускным ценам производителей, — уточнили в УФАС. — Кроме того они должны обеспечить наличие этого социально значимого продукта на полках магазинов».
Производители со своей стороны обязались не повышать отпускные цены.
Напомним: согласно свежим данным Омскстата, стоимость минимального продуктового набора для омичей увеличилась за год почти на 14%. В частности, хлеб подорожал на 12,6%.