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Posted 20 января, 08:25

Published 20 января, 08:25

Modified 20 января, 08:27

Updated 20 января, 08:27

В Омской области начали сдерживать цены на 2 сорта хлеба

В Омской области начали сдерживать цены на 2 сорта хлеба

20 января 2025, 08:25
Фото: 1MI.
Региональное правительство уже заключило соглашение с производителями.

Власти Омской области озаботились стабилизацией цен на хлеб. В пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы рассказали, что региональное правительство заключило соглашение с рядом производителей — ООО «ХОЛЛИФУД», ООО «Формат», сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом «Тюкалинский хлеб», ОАО «Хлебодар» и АО «Сибирский хлеб».

По условиям этого документа, будут стабилизированы цены на 2 вида хлеба — пшеничный из муки первого сорта весом 650 грамм (кроме нарезного) и урожайный весом 750 грамм (тоже кроме нарезного).

«В целях стабилизации розничных цен организации торговли обязуются устанавливать максимальные (предельные) размеры торговых наценок, не превышающие 10% к отпускным ценам производителей, — уточнили в УФАС. — Кроме того они должны обеспечить наличие этого социально значимого продукта на полках магазинов».

Производители со своей стороны обязались не повышать отпускные цены.

Напомним: согласно свежим данным Омскстата, стоимость минимального продуктового набора для омичей увеличилась за год почти на 14%. В частности, хлеб подорожал на 12,6%.

В Омске минимальный продуктовый набор подорожал на 14%. На какие товары взлетела цена
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#Николай Эйхвальд#Омск#УФАС#Новости#Цены на хлеб
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