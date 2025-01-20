В омском министерстве региональной политики появился замминистра Кириенко

Posted 20 января, 11:11
Published 20 января, 11:11
Modified 20 января, 11:13
Updated 20 января, 11:13
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал очередное распоряжение, касающееся кадрового вопроса. Согласно этому документу, 21 января Виталий Кириенко становится заместителем министра региональной политики, курирующим работу управления по работе с органами местного самоуправления.
До этого момента Кириенко был начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления. Его непосредственный руководитель Эдуард Блажчук ушел из МРП, так как ему не продлили контракт, и теперь Кириенко занял освободившуюся должность.
Напомним: с 2023 года министры и их заместители не считаются членами областного правительства (формально в него входят только губернатор и его замы). Кроме того, назначают чиновников только на 1 год с испытательным сроком в 3 месяца.