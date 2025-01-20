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Posted 20 января, 11:11

Published 20 января, 11:11

Modified 20 января, 11:13

Updated 20 января, 11:13

В омском министерстве региональной политики появился новый замглавы

В омском министерстве региональной политики появился замминистра Кириенко

20 января 2025, 11:11
Фото: 1MI.

В омском министерстве региональной политики появился новый замглавы

Чиновник сменил своего экс-начальника Эдуарда Блажчука.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал очередное распоряжение, касающееся кадрового вопроса. Согласно этому документу, 21 января Виталий Кириенко становится заместителем министра региональной политики, курирующим работу управления по работе с органами местного самоуправления.

До этого момента Кириенко был начальником отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и заместителем начальника управления по работе с органами местного самоуправления. Его непосредственный руководитель Эдуард Блажчук ушел из МРП, так как ему не продлили контракт, и теперь Кириенко занял освободившуюся должность.

Напомним: с 2023 года министры и их заместители не считаются членами областного правительства (формально в него входят только губернатор и его замы). Кроме того, назначают чиновников только на 1 год с испытательным сроком в 3 месяца.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Министерство региональной политики
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