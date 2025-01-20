В Омске ввели дополнительные запреты на парковку автомобилей

Posted 20 января, 05:11
Published 20 января, 05:11
Modified 20 января, 05:13
Updated 20 января, 05:13
В Советском округе Омска введен новый запрет на парковку автомобилей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, уточнив, что речь идет об участке улице Коммунальная в районе дома №7. Парковка запрещена на обеих сторонах улицы.
«Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной стоянки транспортных средств», — уточнил мэр.
Несоблюдение запрета на остановку и стоянку карается штрафом 2 250 рублей.
Стоит отметить, что в Омске существуют серьезные проблемы с парковками и с нарушителями правил. Так, на прошлой неделе Город55 писал о том, что в нелегальную автостоянку превратился Бульвар лицеистов в Чкаловском поселке.