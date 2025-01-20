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Posted 20 января, 05:11

Published 20 января, 05:11

Modified 20 января, 05:13

Updated 20 января, 05:13

В Омске ввели еще один запрет на парковку машин

В Омске ввели дополнительные запреты на парковку автомобилей

20 января 2025, 05:11
Фото: 1MI.

В Омске ввели еще один запрет на парковку машин

Новая запретная зона появилась в Нефтяниках.

В Советском округе Омска введен новый запрет на парковку автомобилей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, уточнив, что речь идет об участке улице Коммунальная в районе дома №7. Парковка запрещена на обеих сторонах улицы.

«Данная мера направлена на предотвращение возникновения заторовых ситуаций вследствие несанкционированной стоянки транспортных средств», — уточнил мэр.
Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Несоблюдение запрета на остановку и стоянку карается штрафом 2 250 рублей.

Стоит отметить, что в Омске существуют серьезные проблемы с парковками и с нарушителями правил. Так, на прошлой неделе Город55 писал о том, что в нелегальную автостоянку превратился Бульвар лицеистов в Чкаловском поселке.

Люди не решают: в Омске пожаловались на превращение Бульвара лицеистов в автостоянку
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Парковки
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