В Омске разыскивают 73-летнюю женщину, пропавшую почти месяц назад

Омичка почти месяц на улице, а сейчас зима и холодные ночи. Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8 (800) 700-54-52. Любая деталь может помочь вернуть женщину домой.