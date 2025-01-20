В Омске разыскивают 73-летнюю женщину, пропавшую почти месяц назад

Posted 20 января, 02:46
Published 20 января, 02:46
Modified 20 января, 04:32
Updated 20 января, 04:32
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что 24 декабря 2024 года 73-летняя омичка вышла из дома и пропала. Родные проводили поиски самостоятельно два дня, а 26 декабря они обратились за помощью в поисковый отряд.
Первые дни поисков
28 декабря добровольцы обошли районы, где бабушка любила гулять: сквер Дружбы Народов и парк «Зеленый остров», но следов не обнаружили. Дальше поиски не прекращались. Поисковики расклеивали ориентировки, искали свидетелей, проверяли больницы, распространяли информацию в соцсетях. Однако долгое время не было никаких новых данных.
Новое свидетельство
17 января появился важный след: кто-то видел пожилую женщину, похожую на пропавшую, на левом берегу в районе «G-Drive Арены». Добровольцы сразу же отправились на место, развернули штаб и начали активные поиски. Они проверяли подъезды, продолжали расклеивать ориентировки и опрашивать местных жителей.
Что говорят поисковики
«Рассуждать долго было некогда: нам нужно срочно отправлять группы туда, где видели омичку. Ей нужно где-то ночевать, поэтому в первую очередь ставлю задачи на осмотр подъездов и оклейку мест большой проходимости», — сообщает координатор Андрей.
Также утверждается, что во время поисков 73-летней женщины была найдена другая пожилая женщина в подъезде, которой была нужна помощь.
Инфорг Лариса рассказала, что родственники активно помогали в поисках, уточняя возможные места нахождения. Несмотря на усилия поисковиков и несколько выездов, женщина пока не найдена.
«И вот 17 января мне позвонил свидетель и рассказал, что позапрошлой ночью у них в подъезде ночевала похожая бабушка. К сожалению, когда он увидел ориентировку, узнал по фото пропавшую и вышел в подъезд с проверкой, бабушка уже ушла из подъезда», — сообщает инфорг поиска Лариса.
Поиски продолжаются
Омичка почти месяц на улице, а сейчас зима и холодные ночи. Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8 (800) 700-54-52. Любая деталь может помочь вернуть женщину домой.