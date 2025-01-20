gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 02:46

Published 20 января, 02:46

Modified 20 января, 04:32

Updated 20 января, 04:32

В Омске разыскивают 73-летнюю женщину, пропавшую почти месяц назад

В Омске разыскивают 73-летнюю женщину, пропавшую почти месяц назад

20 января 2025, 02:46
Фото: Изображение Midjourney.
Пенсионерка пропала 24 декабря 2024 года

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что 24 декабря 2024 года 73-летняя омичка вышла из дома и пропала. Родные проводили поиски самостоятельно два дня, а 26 декабря они обратились за помощью в поисковый отряд.

Первые дни поисков

28 декабря добровольцы обошли районы, где бабушка любила гулять: сквер Дружбы Народов и парк «Зеленый остров», но следов не обнаружили. Дальше поиски не прекращались. Поисковики расклеивали ориентировки, искали свидетелей, проверяли больницы, распространяли информацию в соцсетях. Однако долгое время не было никаких новых данных.

Новое свидетельство

17 января появился важный след: кто-то видел пожилую женщину, похожую на пропавшую, на левом берегу в районе «G-Drive Арены». Добровольцы сразу же отправились на место, развернули штаб и начали активные поиски. Они проверяли подъезды, продолжали расклеивать ориентировки и опрашивать местных жителей.

Что говорят поисковики

«Рассуждать долго было некогда: нам нужно срочно отправлять группы туда, где видели омичку. Ей нужно где-то ночевать, поэтому в первую очередь ставлю задачи на осмотр подъездов и оклейку мест большой проходимости», — сообщает координатор Андрей.

Также утверждается, что во время поисков 73-летней женщины была найдена другая пожилая женщина в подъезде, которой была нужна помощь.

Инфорг Лариса рассказала, что родственники активно помогали в поисках, уточняя возможные места нахождения. Несмотря на усилия поисковиков и несколько выездов, женщина пока не найдена.

«И вот 17 января мне позвонил свидетель и рассказал, что позапрошлой ночью у них в подъезде ночевала похожая бабушка. К сожалению, когда он увидел ориентировку, узнал по фото пропавшую и вышел в подъезд с проверкой, бабушка уже ушла из подъезда», — сообщает инфорг поиска Лариса.

Поиски продолжаются

Омичка почти месяц на улице, а сейчас зима и холодные ночи. Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» — 8 (800) 700-54-52. Любая деталь может помочь вернуть женщину домой.

В Омске разыскивают мужчину, пропавшего больше месяца назад
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Социальные сети#Горячая линия#Добровольцы#Поисковый отряд#ЛизаАлерт#Пропавшие люди#Помощь пожилым
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика