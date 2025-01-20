В Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч

Мы посмотрели актуальные цены на авиабилеты в Турцию в конце апреля. Самый дешевый можно приобрести за 22 500 рублей за человека, также цены варьируются от 26 до 52 тысяч рублей. Уже в мае стоимость путешествия становится дороже. Наименьшая цена за билет на самолет до турецкого города составляет 26 тысяч рублей.