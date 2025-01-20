В Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч

Posted 20 января, 09:03
Published 20 января, 09:03
Modified 20 января, 09:15
Updated 20 января, 09:15
Авиакомпания AZUR Air анонсировала бронирование по рейсам в Турцию. Полетная программа начнет действовать с 26 апреля. Самолеты будут летать три раза в неделю.
Стоимость туров зависит от даты и отеля. К примеру, за шесть ночей в четырехзвездочном отеле цена начинается от 64 700 рублей за одного, а за восемь и более ночей — от 69 800 рублей.
Мы посмотрели актуальные цены на авиабилеты в Турцию в конце апреля. Самый дешевый можно приобрести за 22 500 рублей за человека, также цены варьируются от 26 до 52 тысяч рублей. Уже в мае стоимость путешествия становится дороже. Наименьшая цена за билет на самолет до турецкого города составляет 26 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что в этом году авиакомпания «Победа» возобновила рейсы Москва (Внуково) — Омск — Москва (Внуково). На прошлой неделе в омском аэропорту приземлился первый рейс из столичного аэропорта.