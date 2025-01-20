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Posted 20 января, 09:03

Published 20 января, 09:03

Modified 20 января, 09:15

Updated 20 января, 09:15

В Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч

В Омске открыли продажу туров в Турцию по цене от 64 тысяч

20 января 2025, 09:03
Фото: Изображение Midjourney.
По этой программе можно будет полететь на отдых в апреле.

Авиакомпания AZUR Air анонсировала бронирование по рейсам в Турцию. Полетная программа начнет действовать с 26 апреля. Самолеты будут летать три раза в неделю.

Стоимость туров зависит от даты и отеля. К примеру, за шесть ночей в четырехзвездочном отеле цена начинается от 64 700 рублей за одного, а за восемь и более ночей — от 69 800 рублей.

Мы посмотрели актуальные цены на авиабилеты в Турцию в конце апреля. Самый дешевый можно приобрести за 22 500 рублей за человека, также цены варьируются от 26 до 52 тысяч рублей. Уже в мае стоимость путешествия становится дороже. Наименьшая цена за билет на самолет до турецкого города составляет 26 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в этом году авиакомпания «Победа» возобновила рейсы Москва (Внуково) — Омск — Москва (Внуково). На прошлой неделе в омском аэропорту приземлился первый рейс из столичного аэропорта.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Авиабилеты#Апрель#Май#Стоимость#Путешествия
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