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Posted 20 января, 06:37

Published 20 января, 06:37

Modified 20 января, 06:39

Updated 20 января, 06:39

Омичку отдали под суд за хищение денег у детей-сирот

В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот

20 января 2025, 06:37
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омичку отдали под суд за хищение денег у детей-сирот

Всего, по данным следствия, обвиняемая прикарманила почти 13 млн рублей.

Прокуратура Омской области направила в Куйбышевский районный суд уголовное дело в отношении 57-летней омички, возбужденное по статье УК «Мошенничество». По данным следствия, обвиняемая под предлогом оказания помощи знакомилась с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, имеющими врожденные психические заболевания, чтобы присвоить их деньги.

«Женщина входила к детям в доверие, приобретая продукты питания, одежду, обеспечивая их временное проживание после выпуска из интернатов в своей съемной квартире, и, пользуясь доверчивостью, узнавала сведения об их имущественном положении», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Обвиняемая получала доступ к банковским счетам детей и забирала с них деньги, а в одном случае, по данным следствия, убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а деньги забрала себе.

В пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Омской области уточнили, что женщина пыталась скрыться, но была задержана, и суд отправил ее в СИЗО. Согласно статьям 3 и 4 159-й статьи УК ей грозит до 10 лет заключения.

На прошлой неделе Город55 писал о том, что в суд направлено дело сразу 3 омичей, которым грозят тюремные сроки за вымогательство и мошенничество.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Прокуратура#Суд#Мошенничество#Следком#Новости
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