В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот

В пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Омской области уточнили, что женщина пыталась скрыться, но была задержана, и суд отправил ее в СИЗО. Согласно статьям 3 и 4 159-й статьи УК ей грозит до 10 лет заключения.