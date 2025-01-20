В Омске будут судить женщину за хищение денег у детей-сирот

Posted 20 января, 06:37
Published 20 января, 06:37
Modified 20 января, 06:39
Updated 20 января, 06:39
Прокуратура Омской области направила в Куйбышевский районный суд уголовное дело в отношении 57-летней омички, возбужденное по статье УК «Мошенничество». По данным следствия, обвиняемая под предлогом оказания помощи знакомилась с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, имеющими врожденные психические заболевания, чтобы присвоить их деньги.
«Женщина входила к детям в доверие, приобретая продукты питания, одежду, обеспечивая их временное проживание после выпуска из интернатов в своей съемной квартире, и, пользуясь доверчивостью, узнавала сведения об их имущественном положении», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Обвиняемая получала доступ к банковским счетам детей и забирала с них деньги, а в одном случае, по данным следствия, убедила девушку-инвалида продать единственное жилье, а деньги забрала себе.
В пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Омской области уточнили, что женщина пыталась скрыться, но была задержана, и суд отправил ее в СИЗО. Согласно статьям 3 и 4 159-й статьи УК ей грозит до 10 лет заключения.
На прошлой неделе Город55 писал о том, что в суд направлено дело сразу 3 омичей, которым грозят тюремные сроки за вымогательство и мошенничество.