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Posted 20 января, 12:36

Published 20 января, 12:36

Modified 20 января, 13:24

Updated 20 января, 13:24

Собаки напали на ребенка в Омске

В мэрии рассказали об отлове шести бродячих собак, которые напали на девочку в Омске

20 января 2025, 12:36
Фото: Изображение Midjourney. Собаки напали на ребенка в Омске
Псов поймали в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая.

В администрации Омска рассказали, что собак, напавших на девочку в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая 18 января, сегодня поймали на том же месте. Бригада из муниципального приюта для животных отловила шесть бездомных псов.

«Необходимо отметить, что этот участок и ранее был в зоне контроля профильного учреждения. На основании поступивших заявок (в период с декабря 2024 года по настоящее время) выполнялись работы по отлову бездомных собак на вышеуказанных улицах, а также на территории в радиусе 2 км. В итоге в декабре было отловлено 5 собак, не имеющих владельцев», — сообщили в мэрии Омска.
Отловленные собаки в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая
Отловленные собаки в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая. Фото: Пресс-центр администрации Омска

Напомним, что к конце декабря в Законодательном собрании Омской области задумались над уменьшением количества бездомных собак на улицах города. Проблему планируется активно решать в этом году, уже рассматривается несколько предложений для улучшения ситуации.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Укусила собака#Нападения собак#Опасные животные
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