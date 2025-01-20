В мэрии рассказали об отлове шести бродячих собак, которые напали на девочку в Омске

Posted 20 января, 12:36
Published 20 января, 12:36
Modified 20 января, 13:24
Updated 20 января, 13:24
В администрации Омска рассказали, что собак, напавших на девочку в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая 18 января, сегодня поймали на том же месте. Бригада из муниципального приюта для животных отловила шесть бездомных псов.
«Необходимо отметить, что этот участок и ранее был в зоне контроля профильного учреждения. На основании поступивших заявок (в период с декабря 2024 года по настоящее время) выполнялись работы по отлову бездомных собак на вышеуказанных улицах, а также на территории в радиусе 2 км. В итоге в декабре было отловлено 5 собак, не имеющих владельцев», — сообщили в мэрии Омска.
Напомним, что к конце декабря в Законодательном собрании Омской области задумались над уменьшением количества бездомных собак на улицах города. Проблему планируется активно решать в этом году, уже рассматривается несколько предложений для улучшения ситуации.