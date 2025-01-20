Ударила бокалом по лицу: в популярном баре в центре города подрались две омички

Posted 20 января, 06:49
Published 20 января, 06:49
Modified 20 января, 06:51
Updated 20 января, 06:51
Полицейские из отдела №10 УМВД России по городу Омска на прошлой неделе возбудили уголовное дело из-за драки между двумя девушками в баре на Карла Либкнехта. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что речь идет о баре «Друзья» (бывшие «Доски»). Подозреваемую обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Драка произошла еще в конце сентября.
По информации полиции, конфликт в баре между 23-летней и 21-летней омичками возник на фоне ревности к супругу первой. Одна из девушек ударила другую по лицу стеклянным бокалом, который в итоге разбился. Пострадавшую с ранами лица госпитализировали в больницу.
«В результате потерпевшая получила травму, повлекшую, как позднее установит судебно-медицинская экспертиза, неизгладимые последствия», — уточнили в полиции. А само проведение экспертизы заняло много времени.
Подозреваемую установили после изучения записей с камер видеонаблюдения.
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