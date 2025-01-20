Ударила бокалом по лицу: в популярном баре в центре города подрались две омички

Полицейские из отдела №10 УМВД России по городу Омска на прошлой неделе возбудили уголовное дело из-за драки между двумя девушками в баре на Карла Либкнехта. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что речь идет о баре «Друзья» (бывшие «Доски»). Подозреваемую обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Драка произошла еще в конце сентября.