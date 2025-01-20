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Posted 20 января, 06:49

Published 20 января, 06:49

Modified 20 января, 06:51

Updated 20 января, 06:51

Драка в омском баре произошла в сентябре 2024 года

Ударила бокалом по лицу: в популярном баре в центре города подрались две омички

20 января 2025, 06:49
Фото: Изображение Midjourney. Драка в омском баре произошла в сентябре 2024 года
Инцидент в баре, как выяснил Город55, произошел еще в конце сентября прошлого года.

Полицейские из отдела №10 УМВД России по городу Омска на прошлой неделе возбудили уголовное дело из-за драки между двумя девушками в баре на Карла Либкнехта. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что речь идет о баре «Друзья» (бывшие «Доски»). Подозреваемую обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью». Драка произошла еще в конце сентября.

По информации полиции, конфликт в баре между 23-летней и 21-летней омичками возник на фоне ревности к супругу первой. Одна из девушек ударила другую по лицу стеклянным бокалом, который в итоге разбился. Пострадавшую с ранами лица госпитализировали в больницу.

Видео: Омская полиция. Конфликт произошел на почве ревности
«В результате потерпевшая получила травму, повлекшую, как позднее установит судебно-медицинская экспертиза, неизгладимые последствия», — уточнили в полиции. А само проведение экспертизы заняло много времени.

Подозреваемую установили после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Ранее, напомним, Город55 подробно разобрался, какой из округов Омска считается самым криминальным по итогам 2024 года. Интересная статистика и самые резонансные случаи прошлого года — в нашем материале.

Омская область заняла 29-е место по количеству преступлений в 2024 году
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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Драка#Полиция#Омск#Новости#Бар
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