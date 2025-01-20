Церковный календарь на 2025 год: главные православные праздники и посты

Напомним, что одной из самых обсуждаемых тем минувшей осени стало предложение убрать из школьной программы теорию эволюции видов Чарльза Дарвина. Мы писали, как к такой инициативе относятся омские представители сферы образования и Русской православной церкви. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о теории эволюции Чарльза Дарвина, заявив, что она «не противоречит божьему замыслу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.