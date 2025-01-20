Церковный календарь на 2025 год: главные православные праздники и посты

Posted 20 января, 04:00
Published 20 января, 04:00
Modified 20 января, 04:00
Updated 20 января, 04:00
Каждый день в православном календаре отмечен праздником, посвященным событиям церковной истории, тем или иным православным святым, а также иконам.
6 января. Это последний день Рождественского поста и самый строгий день приготовления к Рождеству Христову. Название «сочельник» произошло от древнерусского слова «сочьньникъ» — так называлась постная лепешка на конопляном масле. В этот день не принято приступать к еде до первой звезды.
Русская православная церковь отмечает Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа — это второй по важности праздник после Пасхи.
В этот день вспоминают, как родился Христос. Римский император Тиберий Юлий Цезарь Август решил провести перепись всех жителей империи. В Палестине для этого каждый должен был вернуться в город, где исторически проживали его родственники. Земной «отец» Иисуса, Иосиф, принадлежал к колену Давидову, а значит, должен был отправиться в Вифлеем, причем вместе с беременной женой Марией.
Все гостиницы в городе были переполнены, а потому Святой Деве пришлось рожать в хлеву среди животных. В момент рождения Младенца над городом появилась яркая звезда, она указала путь пастухам (по версии евангелиста Матфея — волхвам), которые первыми поклонились Господу и принесли ему подарки.
На Крещение освящают воду, которой приписываются целебные свойства. В России в Крещенскую ночь принято окунаться в иордани — проруби, символизирующей воды реки Иордан.
Кстати, в этом году МЧС не рекомендовало проводить Крещенские купания на реке Иртыш из-за опасности рыхлого льда. Для людей приготовили несколько точек для безопасных крещенских погружений, включая искусственные купели и водоемы рядом с храмами и местами религиозного поклонения. В список вошли такие районы, как Омский, Любинский, Москаленский, Таврический и другие, с конкретными адресами и уточнениями по местоположению купелей.
Главный православный праздник в этом году наступит 20 апреля. События этого дня составляют основу христианского вероучения. Светлое Воскресение Христово символизирует вечную жизнь для всех христиан и победу над грехом и дьяволом.
Русская православная церковь отмечает Пасху целых 40 дней, в которые принято есть куличи, пасху и яйца, а также все, что было запрещено в Великий пост.
День особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от слова «радость»и совершается на 9-й день после Пасхи (то есть 29 апреля в этом году).
На Радоницу принято посещать кладбища и вспоминать умерших родственников. Традиция появилась задолго до принятия христианства на Руси и дошла до современных православных.
Другое название — Пятидесятница, поскольку празднуется на 50-й день после Пасхи (8 июня в этом году).
Еще одно название этого праздника — День сошествия Святого Духа, ведь Пятидесятница посвящена описанному в Евангелии событию, которое продемонстрировало триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.
Отмечается дата казни в Риме апостолов Петра и Павла, совершившейся в один день с разницей в год. Петра, как иудея, распяли вниз головой (по его просьбе — чтобы не быть распятым, как Господь), а Павлу, как римскому гражданину, недостойному позорной казни, отрубили голову.
Отмечается 12 июля по новому стилю.
Народное название православного праздника Преображения Господня. В 2025 году его отмечают 19 августа.
Считается, что в этот день апостолы Иаков, Иоанн и Петр вместе с Христом поднялись на Фавор. Там Иисус принялся за чтение молитв, в какой-то момент его одежда начала светиться, лицо также озарилось сиянием. Верующие считают, что в этот момент Христос показал два своих начала — человеческое и божественное.
Это церковный праздник, который ежегодно отмечают 29 августа. Он завершает Успенский пост и цикл Спасов, следуя за Медовым и Яблочным.
По народному календарю считалось, что к 29 августа окончательно созревают орехи, а значит, можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму.
Это первый большой праздник в новом церковном году. Отмечается в честь рождения Девы Марии. Праведники Иоаким и Анна были бездетны, а это было позорным для иудеев, поэтому пара усердно молила Господа о ребенке.
После 40 дней воззваний к Богу он даровал им девочку, которую назвали Марией. Ей было суждено стать Богоматерью.
Праздник отмечается 21 сентября.
Отмечается 14 октября. По приметам, на Покров ждут первый снег. События, которым посвящен праздник Покрова Пресвятой Богородицы, произошли не при жизни Божией Матери. Поэтому торжество не входит в число 12 самых важных православных праздников.
Эта дата является началом свадебного сезона, поэтому молодые девушки молятся о том, чтобы побыстрее выйти замуж за своего возлюбленного. Они прославляют Богородицу, обращаясь к Ней с просьбой: «Окутай Землю снежком и меня составь с женихом». Также используют другие слова, например: «Покрой мою головку кокошником из жемчуга, идущего на шею».
В этом году православных верующих ждет семь постов, из них пять — многодневные:
В Русской православной церкви существуют и три однодневных поста, которыми отмечаются особые события церковной истории:
Сегодня родительские субботы отмечают в основном в церкви, хотя, конечно, не возбраняется посетить и кладбище, прибраться на могилах.
Напомним, что одной из самых обсуждаемых тем минувшей осени стало предложение убрать из школьной программы теорию эволюции видов Чарльза Дарвина. Мы писали, как к такой инициативе относятся омские представители сферы образования и Русской православной церкви. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о теории эволюции Чарльза Дарвина, заявив, что она «не противоречит божьему замыслу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.