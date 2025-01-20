Тренд на гидрокрекинг: почему водители все чаще выбирают технологичные моторные масла

К слову, от последнего параметра может зависеть очень многое: специалисты рекомендуют выбирать моторные масла с учетом всех характеристик двигателя и условий его работы, а также ни в коем случае не игнорировать рекомендации производителя автомобиля — современные технологии, такие как гидрокрекинг, хоть и помогают поддержать надежность авто и сократить расходы на обслуживание, но не смогут реанимировать мотор, пострадавший от неправильной эксплуатации.