Тренд на гидрокрекинг: почему водители все чаще выбирают технологичные моторные масла

Posted 20 января, 07:27
Published 20 января, 07:27
Modified 20 января, 07:27
Updated 20 января, 07:27
Выпуск гидрокрекинговых моторных масел доступен немногим предприятиям — сам по себе процесс производства технологически очень сложен и включает два этапа — гидрокрекинг и гидроизодепарафинизацию. Но, если говорить проще, то задача этих манипуляций — очистить будущее моторное масло от множества веществ, вредящих «сердцу» автомобиля.
«У гидрокрекингового масла чистый состав. Сера, азот и другие нежелательные соединения — это яд для систем очистки выхлопных газов. Гидрокрекинг и гидроизодепарафинизация позволяют почти полностью их удалить. Например, содержание серы в таком масле настолько мало, что большинство приборов не могут его определить. Благодаря чистоте состава гидрокрекинговые масла хорошо защищают от коррозии. Двигатель меньше изнашивается, при этом масло не нужно часто менять», — отмечает Анатолий Скоромец, генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы».
Омский завод смазочных материалов — одно из предприятий, где удалось наладить выпуск подобного моторного масла глубокой очистки. И, по словам генерального директора «Газпромнефть-СМ», результат непростого труда того стоит.
Дело в том, что новое поколение моторных масел очень бережно по отношению к небольшим, но очень важным деталям — резиновым уплотнителям, сальникам, манжетам и кольцам, определяющим герметичность двигателя. Кроме того, глубокая двухэтапная обработка создает все условия для полного растворения самых разных присадок. Что также важно, на базе гидрокрекинговых масел можно производить больший ассортимент смазочных материалов различных рецептур, нежели на основе ПАО.
Все это и делает гидрокрекинговое масло универсальным — все его преимущества сохраняются в самых разных условиях, от арктического мороза до африканской жары, а самое главное — эффективным выбором водителей, заинтересованных в надежной работе своего «железного коня». Более того — гидрокрекинговое масло может применяться и для создания целого ассортимента смазочных материалов под самые разные задачи и типы двигателей.
К слову, от последнего параметра может зависеть очень многое: специалисты рекомендуют выбирать моторные масла с учетом всех характеристик двигателя и условий его работы, а также ни в коем случае не игнорировать рекомендации производителя автомобиля — современные технологии, такие как гидрокрекинг, хоть и помогают поддержать надежность авто и сократить расходы на обслуживание, но не смогут реанимировать мотор, пострадавший от неправильной эксплуатации.