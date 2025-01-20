Следственный комитет ищет очевидцев нападения стаи собак на девочку в Омске

Posted 20 января, 04:35
Published 20 января, 04:35
Modified 20 января, 05:56
Updated 20 января, 05:56
В Омске региональный следком проводит проверку по делу, информация о котором стала известна через соцсети. Сообщается, что 18 января возле перекрестка улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая произошло нападение стаи бездомных собак на девочку.
Следователи просят всех, кто стал свидетелем данного инцидента, немедленно сообщить информацию по телефону: 28-38-09. Также сообщается, что прокуратура Центрального округа города Омска организовала проверку соблюдения законодательства по отлову безнадзорных животных
Напомним, ранее Город55 подробно изучал тему бродячих животных в Омске. О том, сколько бездомных собак в регионе, есть ли альтернатива ОСВВ, как часто животные нападают на омичей — все это можно прочитать в нашем материале.