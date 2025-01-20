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Posted 20 января, 04:35

Published 20 января, 04:35

Modified 20 января, 05:56

Updated 20 января, 05:56

В Омске стая собак напала на девочку

Следственный комитет ищет очевидцев нападения стаи собак на девочку в Омске

20 января 2025, 04:35
Фото: Изображение Midjourney. В Омске стая собак напала на девочку
Инцидент произошел 18 января.

В Омске региональный следком проводит проверку по делу, информация о котором стала известна через соцсети. Сообщается, что 18 января возле перекрестка улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая произошло нападение стаи бездомных собак на девочку.

Видео: СУ СК России по Омской области. Стаи бездомных собак напали на девочку рядом с перекрестком улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцева

Следователи просят всех, кто стал свидетелем данного инцидента, немедленно сообщить информацию по телефону: 28-38-09. Также сообщается, что прокуратура Центрального округа города Омска организовала проверку соблюдения законодательства по отлову безнадзорных животных

Напомним, ранее Город55 подробно изучал тему бродячих животных в Омске. О том, сколько бездомных собак в регионе, есть ли альтернатива ОСВВ, как часто животные нападают на омичей — все это можно прочитать в нашем материале.

Бродячий вопрос. Почему в Омске бездомных собак не становится меньше
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#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Следственный комитет#Соцсети#Собаки#Нападение#Проверка#Девочка#Инцидент
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