gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 13:51

Published 20 января, 13:51

Modified 20 января, 13:51

Updated 20 января, 13:51

Иллюстрация

Сегодня в Омске: опасные развлечения, жуткие морозы и нападение собак на ребенка

20 января 2025, 13:51
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске подростки устроили катание на «хвосте» троллейбуса

Несколько дней назад омские подростки решили прокатиться на задней части троллейбуса №4. Инцидент произошел на Красном пути, в районе Зеленого острова. Экстремальные развлечения юных омичей попали на видео. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что такие «развлечения» представляют серьезную угрозу для самих экстремалов и других участников дорожного движения.

Опасное развлечение: омские подростки прокатились на лестнице троллейбуса
Узнать подробнее

Новость №2. Скоро в регион нагрянут сильные морозы

В середине недели в Омске кардинально именится погода. Тепло уйдет из региона, на его место придут сильные холода и ветер. Синоптики предупреждают, что 22 января днем столбик термометра будет держаться в пределах -20… -30 градусов, а 23 и 24 января усилится скандинавский антициклон: ночью температура составит рекордные -27…-32 градусов, потом начнет постепенно снижаться.

Омскую область захватит антициклон с жуткими морозами до -40
Узнать подробнее

Новость №3. В Омске отловили шесть агрессивных собак

В администрации города рассказали, что сегодня в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая поймали стаю собак, которые напали на девочку 18 января. Бригада из муниципального приюта для животных отловила шесть бездомных псов.

В мэрии рассказали об отлове шести бродячих собак, которые напали на девочку в Омске
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Новости#Троллейбусы#Собака#Итоги дня#Ухудшение погоды#Опасность#Развлечение#Плохая погода#Опасная погода#Изменение погоды#Отлов собак#Погода в январе#Троллейбусные линии#Погодные условия#Нападения собак#Опасное поведение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика