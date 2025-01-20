Сегодня в Омске: опасные развлечения, жуткие морозы и нападение собак на ребенка

Posted 20 января, 13:51
Published 20 января, 13:51
Modified 20 января, 13:51
Updated 20 января, 13:51
Новость №1. В Омске подростки устроили катание на «хвосте» троллейбуса
Несколько дней назад омские подростки решили прокатиться на задней части троллейбуса №4. Инцидент произошел на Красном пути, в районе Зеленого острова. Экстремальные развлечения юных омичей попали на видео. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что такие «развлечения» представляют серьезную угрозу для самих экстремалов и других участников дорожного движения.
Новость №2. Скоро в регион нагрянут сильные морозы
В середине недели в Омске кардинально именится погода. Тепло уйдет из региона, на его место придут сильные холода и ветер. Синоптики предупреждают, что 22 января днем столбик термометра будет держаться в пределах -20… -30 градусов, а 23 и 24 января усилится скандинавский антициклон: ночью температура составит рекордные -27…-32 градусов, потом начнет постепенно снижаться.
Новость №3. В Омске отловили шесть агрессивных собак
В администрации города рассказали, что сегодня в районе улиц 2-я Дачная и 2-я Кольцевая поймали стаю собак, которые напали на девочку 18 января. Бригада из муниципального приюта для животных отловила шесть бездомных псов.