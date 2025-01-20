Сегодня в Омске: опасные развлечения, жуткие морозы и нападение собак на ребенка

Несколько дней назад омские подростки решили прокатиться на задней части троллейбуса №4. Инцидент произошел на Красном пути, в районе Зеленого острова. Экстремальные развлечения юных омичей попали на видео. В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что такие «развлечения» представляют серьезную угрозу для самих экстремалов и других участников дорожного движения.