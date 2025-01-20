Самой юной омичке, сделавшей аборт в прошлом году, было 14 лет

Posted 20 января, 05:18
Published 20 января, 05:18
Modified 20 января, 05:20
Updated 20 января, 05:20
Город55 узнал, сколько лет было самой юной и самой старшей омичкам, которые решились на аборт в 2024 году. В ответе на официальный запрос нашей редакции первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев сообщил, что самой юной жительницей региона, сделавшей аборт в прошлом году, стала 14-летняя девочка. А самой старшей пациентке, решившейся на такой шаг, было 47 лет.
При этом общее количество абортов в Омской области стабильно продолжает снижаться, начиная с 2019 года, впрочем, как и сама рождаемость в регионе. За 2024 год, по оперативным данным, было проведено 2133 аборта (из них у несовершеннолетних — 22 аборта), а год назад число медицинских абортов составило 2252.
«Число абортов у несовершеннолетних сократилось на 6 случаев по сравнению с данными за 2022 и 2023 годы», — отметил Андрей Сухарев в ответе на запрос Города55.
В минздраве добавили, что снижение числа абортов — это результат комплекса мероприятий, которые направлены на повышение мотивации женщин на рождение детей. Так, во всех государственных медорганизациях Омской области внедрили мотивированное анкетирование всех женщин, которые обратились за направлением на аборт для прерывания беременности, направленное на сохранение беременности.
«Анкета носит деперсонифицированный характер и состоит из блоков в соответствии с причиной, по которой женщина намерена сделать аборт. По результатам проведенного мотивированного анкетирования каждой беременной женщине автоматически формируются и направляются на ее мобильное устройство индивидуальные рекомендации, включающие информацию о федеральных и региональных мерах и практиках поддержки беременных женщин», — рассказали в омском минздраве.
Беременным, отказавшимся от аборта, оказывают дальнейшее психологическое и социальное сопровождение. В частности, на базе женской консультации №2 в городском перинатальном центре действует центр медико-социальной помощи беременных женщин. Последний координирует работу 32 кабинетов в районах области и 12 кабинетов в городских женских консультациях.
Напомним, в конце прошлого года в Омской области приняли закон о запрете склонения к абортам. Для граждан предусмотрены штрафы на сумму от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 25 000 до 50 000, а для юрлиц — от 100 000 до 200 000.