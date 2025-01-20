Самой юной омичке, сделавшей аборт в прошлом году, было 14 лет

Город55 узнал, сколько лет было самой юной и самой старшей омичкам, которые решились на аборт в 2024 году. В ответе на официальный запрос нашей редакции первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев сообщил, что самой юной жительницей региона, сделавшей аборт в прошлом году, стала 14-летняя девочка. А самой старшей пациентке, решившейся на такой шаг, было 47 лет.