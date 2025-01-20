Самолет с омичами получил предупреждение о столкновении в небе над Москвой

Posted 20 января, 13:03
Published 20 января, 13:03
Modified 20 января, 13:03
Updated 20 января, 13:03
Вчера ночью лайнер, следовавший из московского Домодедово в Омск, получил предупреждение от системы TCAS о столкновении с другим самолетом на высоте 2 000 футов. Об этом во время полета над столицей сообщил капитан воздушного судна.
В этот момент конфликтующие лайнеры в радиусе 30 км отсутствовали, поэтому самолет продолжил следовать по маршруту и прибыл в город назначения. Судно принадлежало авиакомпании «Уральские авиалинии».
Напомним, что несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», он летел из Иркутска в Уфу. Причиной посадки в аэропорту им. Карбышева стало плохое самочувствие пассажира на борту, у женщины появились подозрения на сердечный приступ.