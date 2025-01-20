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Posted 20 января, 13:03

Published 20 января, 13:03

Modified 20 января, 13:03

Updated 20 января, 13:03

Самолет летел по маршруту Омск-Москва

Самолет с омичами получил предупреждение о столкновении в небе над Москвой

20 января 2025, 13:03
Фото: 1MI. Самолет летел по маршруту Омск-Москва
Лайнер принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии».

Вчера ночью лайнер, следовавший из московского Домодедово в Омск, получил предупреждение от системы TCAS о столкновении с другим самолетом на высоте 2 000 футов. Об этом во время полета над столицей сообщил капитан воздушного судна.

В этот момент конфликтующие лайнеры в радиусе 30 км отсутствовали, поэтому самолет продолжил следовать по маршруту и прибыл в город назначения. Судно принадлежало авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, что несколько дней назад в Омске экстренно сел самолет авиакомпании «Сибирь», он летел из Иркутска в Уфу. Причиной посадки в аэропорту им. Карбышева стало плохое самочувствие пассажира на борту, у женщины появились подозрения на сердечный приступ.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Авиаперелеты#Авиация
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