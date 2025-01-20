Рейс Омск — Усть-Ишим появился в расписании: стоимость билетов и детали авиаперелетов

Возобновление перелетов по маршруту Омск — Усть-Ишим стало значимым событием для региона. Рейсы вернулись летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Это решение позволило улучшить транспортное сообщение для жителей отдаленных районов. Напомним, ранее Город55 писал, что рейс в Усть-Ишим был исключен из расписания омского аэропорта в январе этого года.