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Posted 20 января, 03:25

Published 20 января, 03:25

Modified 20 января, 03:28

Updated 20 января, 03:28

От Омска до Усть-Ишима: стали известны цены и расписание авиаперелета

Рейс Омск — Усть-Ишим появился в расписании: стоимость билетов и детали авиаперелетов

20 января 2025, 03:25
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55. От Омска до Усть-Ишима: стали известны цены и расписание авиаперелета

Самолеты из Омска в Усть-Ишим снова полетят трижды в неделю

Регулярные рейсы продолжают действовать, предлагая удобную альтернативу длительным поездкам.

В региональном минтрансе Городу55 сообщили, что сегодня из Омска отправится самолет в Усть-Ишим. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Вылет запланирован по расписанию на 10:00 утра.

Рейс Омск — Усть-Ишим вылетит по расписанию в 10:00
Рейс Омск — Усть-Ишим вылетит по расписанию в 10:00. Фото: Омский аэропорт
«Сегодня рейс должен быть. Условия такие же как в прошлом году. Самолет АН-2, будет выполнять пассажирские авиаперелеты по маршруту Омск — Усть-Ишим по понедельникам, средам и пятникам. Стоимость билета 2741 рубль», — сообщили в ведомстве Городу55.

Возобновление перелетов по маршруту Омск — Усть-Ишим стало значимым событием для региона. Рейсы вернулись летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Это решение позволило улучшить транспортное сообщение для жителей отдаленных районов. Напомним, ранее Город55 писал, что рейс в Усть-Ишим был исключен из расписания омского аэропорта в январе этого года.

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#Диана Рязанцева#Омск#Усть-Ишим#Авиаперелеты#Регулярные рейсы#Ан-2#Аэропром#Стоимость билета#Транспортное сообщение
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