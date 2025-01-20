Рейс Омск — Усть-Ишим появился в расписании: стоимость билетов и детали авиаперелетов

Posted 20 января, 03:25
Published 20 января, 03:25
Modified 20 января, 03:28
Updated 20 января, 03:28
В региональном минтрансе Городу55 сообщили, что сегодня из Омска отправится самолет в Усть-Ишим. Перелеты на этом направлении выполняет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Вылет запланирован по расписанию на 10:00 утра.
«Сегодня рейс должен быть. Условия такие же как в прошлом году. Самолет АН-2, будет выполнять пассажирские авиаперелеты по маршруту Омск — Усть-Ишим по понедельникам, средам и пятникам. Стоимость билета 2741 рубль», — сообщили в ведомстве Городу55.
Возобновление перелетов по маршруту Омск — Усть-Ишим стало значимым событием для региона. Рейсы вернулись летом 2024 года после 30-летнего перерыва. Это решение позволило улучшить транспортное сообщение для жителей отдаленных районов. Напомним, ранее Город55 писал, что рейс в Усть-Ишим был исключен из расписания омского аэропорта в январе этого года.