Рейс Омск — Усть-Ишим отменили из-за плохой погоды

Помимо этого, задержали рейс Омск — Наманган и Омск — Уфа — Минеральные Воды. Напомним, что рейсы на направлении Омск — Усть-Ишим осуществляет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Ранее мы писали, что авиасообщение должно было возобновиться сегодня.