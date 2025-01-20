gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 06:28

Published 20 января, 06:28

Modified 20 января, 06:53

Updated 20 января, 06:53

Рейс Омск — Усть-Ишим отменили из-за плохой погоды

Рейс Омск — Усть-Ишим отменили из-за плохой погоды

20 января 2025, 06:28
Фото: Никита Петренко. Предоставлено Городу55.
Авиасообщение должно было возобновиться сегодня.

Вылет рейса Омск — Усть-Ишим был запланирован на 20 января 10:00 часов, однако он так и не состоялся. Пресс-служба омского аэропорта рассказала Городу55 причину отмены авиаперелета.

«Метеоусловия на воздушной трассе Омск — Усть-Ишим», — сообщили в пресс-службе омского аэропорта.
Онлайн-табло
Онлайн-табло. Фото: Омский аэропорт

Помимо этого, задержали рейс Омск — Наманган и Омск — Уфа — Минеральные Воды. Напомним, что рейсы на направлении Омск — Усть-Ишим осуществляет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Ранее мы писали, что авиасообщение должно было возобновиться сегодня.

Рейс Омск — Усть-Ишим появился в расписании: стоимость билетов и детали авиаперелетов
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Омск#Отмена рейса#Плохая погода#Усть-Ишим#Авиасообщение#Метеоусловия#Аэропром#Самолет Ан-2
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика