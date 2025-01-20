Рейс Омск — Усть-Ишим отменили из-за плохой погоды

Posted 20 января, 06:28
Published 20 января, 06:28
Modified 20 января, 06:53
Updated 20 января, 06:53
Вылет рейса Омск — Усть-Ишим был запланирован на 20 января 10:00 часов, однако он так и не состоялся. Пресс-служба омского аэропорта рассказала Городу55 причину отмены авиаперелета.
«Метеоусловия на воздушной трассе Омск — Усть-Ишим», — сообщили в пресс-службе омского аэропорта.
Помимо этого, задержали рейс Омск — Наманган и Омск — Уфа — Минеральные Воды. Напомним, что рейсы на направлении Омск — Усть-Ишим осуществляет компания «Аэропром» на самолете Ан-2. Ранее мы писали, что авиасообщение должно было возобновиться сегодня.