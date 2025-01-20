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Posted 20 января, 08:18

Published 20 января, 08:18

Modified 20 января, 08:27

Updated 20 января, 08:27

Омич в состоянии алкогольного опьянения не смог вылететь в Москву

Пьяный пассажир не взлетел: омский аэропорт задержал нарушителя

20 января 2025, 08:18
Фото: Изображение Midjourney. Омич в состоянии алкогольного опьянения не смог вылететь в Москву

Пьяного пассажира на пути в Москву задержали в аэропорту Омска

46-летний мужчина не смог покинуть Омск.

Транспортная полиция Сибири сообщает, что в омском аэропорту задержали 46-летнего мужчину, пытавшегося пройти на борт самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время посадки на рейс до Москвы.

По данным полиции, омич с трудом ориентировался в пространстве. Представитель авиакомпании принял решение отказать мужчине в перелете, после чего его доставили в дежурную часть.

Видео: Транспортная полиция Сибири. Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало норму

Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что подтвердило состояние опьянения. На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500-1 500 рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, это не первый случай нарушения порядка в омском аэропорту. Ранее Город55 сообщал о пассажире, задержанном за курение на борту самолета.

Курение на высоте: омич нарушил серьезный запрет на борту самолета
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#Диана Рязанцева#Происшествия#Видео#Омск#Аэропорт#Москва#Алкоголь#Штраф#Пассажир#Транспортная полиция#Административный арест#КоАП РФ
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