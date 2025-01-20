Пьяный пассажир не взлетел: омский аэропорт задержал нарушителя

Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что подтвердило состояние опьянения. На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500-1 500 рублей или административный арест до 15 суток.