Пьяный пассажир не взлетел: омский аэропорт задержал нарушителя

Posted 20 января, 08:18
Published 20 января, 08:18
Modified 20 января, 08:27
Updated 20 января, 08:27
Транспортная полиция Сибири сообщает, что в омском аэропорту задержали 46-летнего мужчину, пытавшегося пройти на борт самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел во время посадки на рейс до Москвы.
По данным полиции, омич с трудом ориентировался в пространстве. Представитель авиакомпании принял решение отказать мужчине в перелете, после чего его доставили в дежурную часть.
Проведенное медицинское освидетельствование показало наличие 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что подтвердило состояние опьянения. На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 500-1 500 рублей или административный арест до 15 суток.
Напомним, это не первый случай нарушения порядка в омском аэропорту. Ранее Город55 сообщал о пассажире, задержанном за курение на борту самолета.