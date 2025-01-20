Планы изменились: в Омске передумали продавать две недостроенные девятиэтажки

В Омске два недостроенных девятиэтажных дома на улице Малиновского, 14 и 14а, собирались продать на аукционе, но планы изменились. Здания в Советском округе, готовность которых составляет всего 10%, выставляли на торги с начальной ценой 1 миллион 636 тысяч рублей за оба объекта. Решение о продаже было связано с долгом собственника в размере 6,8 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой.