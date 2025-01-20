Планы изменились: в Омске передумали продавать две недостроенные девятиэтажки

Posted 20 января, 04:08
Published 20 января, 04:08
Modified 20 января, 04:33
Updated 20 января, 04:33
В Омске два недостроенных девятиэтажных дома на улице Малиновского, 14 и 14а, собирались продать на аукционе, но планы изменились. Здания в Советском округе, готовность которых составляет всего 10%, выставляли на торги с начальной ценой 1 миллион 636 тысяч рублей за оба объекта. Решение о продаже было связано с долгом собственника в размере 6,8 миллиона рублей перед Федеральной налоговой службой.
Каждое из зданий имеет площадь застройки 553,8 квадратных метра. Планировалось, что это будут жилые дома. Интересно, что проведение торгов должно было состояться 23 января 2025 года.
Напомним, владельцем недостроев является ООО «Омский комбинат панельного домостроения». Компания зарегистрирована в 2014 году, а ее учредителями числятся Илья Сидоренко и Галина Безрук. Директором является Николай Астахов.