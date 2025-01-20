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Posted 20 января, 06:11

Published 20 января, 06:11

Modified 20 января, 06:13

Updated 20 января, 06:13

В омском селе Троицкое простятся со штурмовиком, погибшим в зоне СВО год назад

Отдал жизнь за родину. В зоне СВО погиб 39-летний штурмовик из омского села Троицкое

20 января 2025, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.

В омском селе Троицкое простятся со штурмовиком, погибшим в зоне СВО год назад

Мужчина ушел добровольцем в зону специальной военной операции в декабре 2023 года. Гибель мужчины наступила в феврале 2024 года.

В селе Троицкое Омского района завтра, 21 января, простятся с 39-летним отцом двоих детей Константином Назаркиным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Известно, что мужчина, чье детство и юность прошли в Троицком, ушел в зону проведения спецоперации 16 декабря 2023 года. Там он служил штуровиком.

«Константин всегда завоевывал симпатию у людей своим умом, умением договариваться, понимать людей и налаживать длительные прочные отношения, основанные на взаимном доверии и доброжелательном отношении. Поэтому у него всегда было много друзей, деловых контактов и крепкая, дружная семья», — отметили представители местной администрации.

Гибель Назаркина в зоне СВО наступила еще в феврале прошлого года. Желающих проститься с мужчиной ждут во вторник в 11.00 часов у здания местного ДК на Новой, 36А в Троицком.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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#Юлия Истомина#Омск#Омский район#Новости#Погибшие#Прощание#Сво#Троицкое#Участник СВО
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