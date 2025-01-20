Отдал жизнь за родину. В зоне СВО погиб 39-летний штурмовик из омского села Троицкое

В селе Троицкое Омского района завтра, 21 января, простятся с 39-летним отцом двоих детей Константином Назаркиным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Известно, что мужчина, чье детство и юность прошли в Троицком, ушел в зону проведения спецоперации 16 декабря 2023 года. Там он служил штуровиком.