Отдал жизнь за родину. В зоне СВО погиб 39-летний штурмовик из омского села Троицкое

Posted 20 января, 06:11
Published 20 января, 06:11
Modified 20 января, 06:13
Updated 20 января, 06:13
В селе Троицкое Омского района завтра, 21 января, простятся с 39-летним отцом двоих детей Константином Назаркиным, погибшим при выполнении боевых задач в зоне СВО. Известно, что мужчина, чье детство и юность прошли в Троицком, ушел в зону проведения спецоперации 16 декабря 2023 года. Там он служил штуровиком.
«Константин всегда завоевывал симпатию у людей своим умом, умением договариваться, понимать людей и налаживать длительные прочные отношения, основанные на взаимном доверии и доброжелательном отношении. Поэтому у него всегда было много друзей, деловых контактов и крепкая, дружная семья», — отметили представители местной администрации.
Гибель Назаркина в зоне СВО наступила еще в феврале прошлого года. Желающих проститься с мужчиной ждут во вторник в 11.00 часов у здания местного ДК на Новой, 36А в Троицком.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.