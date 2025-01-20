Опасное развлечение: омские подростки прокатились на лестнице троллейбуса

Posted 20 января, 03:04
Published 20 января, 03:04
Modified 20 января, 04:37
Updated 20 января, 04:37
В редакцию Города55 обратился подписчик, который утверждает, что 18 января двое подростков устроили экстремальную поездку, прицепившись к задней части троллейбуса №4. Инцидент произошел на Красном пути, в районе Зеленого острова. Их действия зафиксировали на видео.
В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что такие «развлечения» представляют серьезную угрозу для самих экстремалов и других участников дорожного движения.
«Подобные действия опасны и могут привести к плачевным последствиям, также они создают угрозу для других участников дорожного движения. Призываем водителей легковых автомобилей не оставаться безучастными и информировать водителей пассажирского транспорта о такого рода инцидентах и сообщать в полицию по телефону 102 для установления личностей подростков, проведения с ними и их родителями необходимой профилактической работы», — ответили Городу55 в региональном УМВД.
В ведомстве подчеркнули, что подобные поступки могут закончиться трагедией. Чтобы предотвратить такие ситуации в будущем, водителей легковых автомобилей и пассажирского транспорта попросили не оставаться равнодушными.
Отметим, что поездки «на лестнице» — это не только риск для жизни, но и административное нарушение. За подобные действия подростков могут привлечь к ответственности. Напомним, ранее Город55 писал, что 19-летний житель Омска, находясь на круизном лайнере, прыгнул в холодные воды Москвы-реки и доплыл до берега.