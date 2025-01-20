Опасное развлечение: омские подростки прокатились на лестнице троллейбуса

Отметим, что поездки «на лестнице» — это не только риск для жизни, но и административное нарушение. За подобные действия подростков могут привлечь к ответственности. Напомним, ранее Город55 писал, что 19-летний житель Омска, находясь на круизном лайнере, прыгнул в холодные воды Москвы-реки и доплыл до берега.