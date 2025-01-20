gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 03:04

Published 20 января, 03:04

Modified 20 января, 04:37

Updated 20 января, 04:37

Подростки в Омске выполнили опасный трюк на троллейбусе — видео вызвало возмущение

Опасное развлечение: омские подростки прокатились на лестнице троллейбуса

20 января 2025, 03:04
Фото: 1MI. Подростки в Омске выполнили опасный трюк на троллейбусе — видео вызвало возмущение

Омские подростки устроили катание на «хвосте» троллейбуса

Двое омичей решили прокатиться необычным способом, зацепившись за заднюю лестницу троллейбуса.

В редакцию Города55 обратился подписчик, который утверждает, что 18 января двое подростков устроили экстремальную поездку, прицепившись к задней части троллейбуса №4. Инцидент произошел на Красном пути, в районе Зеленого острова. Их действия зафиксировали на видео.

Видео: Предоставлено Городу55. Подростки проехали так через Красный Путь

В пресс-службе полиции Городу55 сообщили, что такие «развлечения» представляют серьезную угрозу для самих экстремалов и других участников дорожного движения.

«Подобные действия опасны и могут привести к плачевным последствиям, также они создают угрозу для других участников дорожного движения. Призываем водителей легковых автомобилей не оставаться безучастными и информировать водителей пассажирского транспорта о такого рода инцидентах и сообщать в полицию по телефону 102 для установления личностей подростков, проведения с ними и их родителями необходимой профилактической работы», — ответили Городу55 в региональном УМВД.

В ведомстве подчеркнули, что подобные поступки могут закончиться трагедией. Чтобы предотвратить такие ситуации в будущем, водителей легковых автомобилей и пассажирского транспорта попросили не оставаться равнодушными.

Отметим, что поездки «на лестнице» — это не только риск для жизни, но и административное нарушение. За подобные действия подростков могут привлечь к ответственности. Напомним, ранее Город55 писал, что 19-летний житель Омска, находясь на круизном лайнере, прыгнул в холодные воды Москвы-реки и доплыл до берега.

С корабля в воду: омич переплыл Москву-реку в ноябрьский мороз
Узнать подробнее
#Диана Рязанцева#Видео#Омск#Подростки#Троллейбус#Дорожное движение#Госавтоинспекция#Экстремальные развлечения#Административное нарушение#Безопасность на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика