Омскую область захватит антициклон с жуткими морозами до -40

Posted 20 января, 09:30
Published 20 января, 09:30
Modified 20 января, 09:32
Updated 20 января, 09:32
В Омскую область со среды, 22 января, придет резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, морозы в регион принесет арктический антициклон — он накроет почти весь Урал и Сибирь. В центре его влияния температура воздуха опустится до -40 градусов.
Но по прогнозу синоптиков, до омичей дойдут холода до -31 градуса. С 22 по 24 января днем столбик термометра будет в пределах -20… -30 градусов, а на выходных, 25 и 26 января потеплеет до -12… -14.
В последних числах января морозы снова вернутся в Омскую область. Февраль встретит жителей региона 30-градусными холодами.