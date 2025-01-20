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Posted 20 января, 09:30

Published 20 января, 09:30

Modified 20 января, 09:32

Updated 20 января, 09:32

Омскую область захватит антициклон с жуткими морозами до -40

Омскую область захватит антициклон с жуткими морозами до -40

20 января 2025, 09:30
Фото: 1MI.
Приготовьтесь, в регионе похолодает уже на этой неделе.

В Омскую область со среды, 22 января, придет резкое похолодание. По данным сервиса Ventusky, морозы в регион принесет арктический антициклон — он накроет почти весь Урал и Сибирь. В центре его влияния температура воздуха опустится до -40 градусов.

Но по прогнозу синоптиков, до омичей дойдут холода до -31 градуса. С 22 по 24 января днем столбик термометра будет в пределах -20… -30 градусов, а на выходных, 25 и 26 января потеплеет до -12… -14.

Прогноз погоды в Омской области с 20 по 26 января
Прогноз погоды в Омской области с 20 по 26 января
Прогноз погоды в Омской области с 20 по 26 января. Фото: Ventusky

В последних числах января морозы снова вернутся в Омскую область. Февраль встретит жителей региона 30-градусными холодами.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Сибирь#Холод#Морозы#Антициклон#Январь
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