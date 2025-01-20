Омский «Авангард» всухую проиграл на выезде «Салавату Юлаеву»

Posted 20 января, 16:18
Published 20 января, 16:18
Modified 20 января, 16:20
Updated 20 января, 16:20
Омский «Авангард» сегодня, 20 января, встречался в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» уступили со счетом 0:4.
Начало первого периода вышло без острых атак. На 5-й минуте матча «ястреб» Наиль Якупов получил малый штраф за блокировку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. А сразу после и омичам выпала возможность поиграть в большинстве — у «Салавата Юлаева» на скамейку штрафников поехал Николай Зоркин за подножку. Однако и омичи не смогли реализовать численное преимущество.
На последней минуте периода у «Авангарда» удалился Илья Рейнгардт и «ястребы» пропустили. Отличился Джошуа Ливо. Со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки команды отправились на перерыв.
В начале второго периода игрок «Салавата» Данил Алалыкин сыграл высоко поднятой клюшкой — по лицу досталось «ястребу» Константину Окулову. «Авангард» вновь получил большинство, но забить омичи не смогли.
На 28-й минуте уфимцы укрепили преимущество — 2:0. Шайбу забросил Денис Ян с передачи Артема Пименова и Григория Панина. Под конец периода «Салават» забил третью в ворота Никиты Серебрякова. Счет по итогу 40 минут игры — 3:0.
В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, однако сделать этого хоккеисты омской команды не смогли. В конце основного времени «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого и пропустил в пустые ворота — хет-трик у Джошуа Ливо. Итоговый счет — 4:0.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в среду, 22 января, в Екатеринбурге против «Автомобилиста».