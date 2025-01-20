Омский «Авангард» всухую проиграл на выезде «Салавату Юлаеву»

Начало первого периода вышло без острых атак. На 5-й минуте матча «ястреб» Наиль Якупов получил малый штраф за блокировку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. А сразу после и омичам выпала возможность поиграть в большинстве — у «Салавата Юлаева» на скамейку штрафников поехал Николай Зоркин за подножку. Однако и омичи не смогли реализовать численное преимущество.