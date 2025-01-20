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Posted 20 января, 16:18

Published 20 января, 16:18

Modified 20 января, 16:20

Updated 20 января, 16:20

Ворота «Авангарда» защищал Никита Серебряков

Омский «Авангард» всухую проиграл на выезде «Салавату Юлаеву»

20 января 2025, 16:18
Фото: ХК Авангард. Ворота «Авангарда» защищал Никита Серебряков
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу уфимцев. У «Салавата» хет-триком отличился Джошуа Ливо.

Омский «Авангард» сегодня, 20 января, встречался в Уфе с местным «Салаватом Юлаевым». «Ястребы» уступили со счетом 0:4.

Начало первого периода вышло без острых атак. На 5-й минуте матча «ястреб» Наиль Якупов получил малый штраф за блокировку. «Авангард» смог выстоять в меньшинстве. А сразу после и омичам выпала возможность поиграть в большинстве — у «Салавата Юлаева» на скамейку штрафников поехал Николай Зоркин за подножку. Однако и омичи не смогли реализовать численное преимущество.

На последней минуте периода у «Авангарда» удалился Илья Рейнгардт и «ястребы» пропустили. Отличился Джошуа Ливо. Со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

В начале второго периода игрок «Салавата» Данил Алалыкин сыграл высоко поднятой клюшкой — по лицу досталось «ястребу» Константину Окулову. «Авангард» вновь получил большинство, но забить омичи не смогли.

На 28-й минуте уфимцы укрепили преимущество — 2:0. Шайбу забросил Денис Ян с передачи Артема Пименова и Григория Панина. Под конец периода «Салават» забил третью в ворота Никиты Серебрякова. Счет по итогу 40 минут игры — 3:0.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, однако сделать этого хоккеисты омской команды не смогли. В конце основного времени «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого и пропустил в пустые ворота — хет-трик у Джошуа Ливо. Итоговый счет — 4:0.

Статистика матча:

  • Броски: 77-63;
  • Броски в створ: 46-26;
  • Голы: 4-0;
  • Вбрасывания: 36-27;
  • Блокированные броски: 17-18;
  • Силовые приемы: 21-27;
  • Отборы: 8-4;
  • Потери: 5-14;
  • Перехваты: 10-6;
  • Время в атаке: 15:02–13:06;
  • Штраф: 6-8.

Следующий матч «Авангард» проведет в среду, 22 января, в Екатеринбурге против «Автомобилиста».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Салават Юлаев#Илья Рейнгардт
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