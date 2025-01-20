Омская область заняла 29-е место по количеству преступлений в 2024 году

Омская область заняла 29-е место по количеству преступлений. На 10 тысяч жителей здесь зарегистрировано 118 преступлений — это на 11,5% меньше, чем в 2023 году. Также снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: 43,7 на 10 тысяч жителей, что на 6,7% меньше по сравнению с 2023 годом. Отметим, тогда регион занимал 43-е место.