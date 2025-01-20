Омская область заняла 29-е место по количеству преступлений в 2024 году

Posted 20 января, 05:44
Published 20 января, 05:44
Modified 20 января, 05:49
Updated 20 января, 05:49
По данным исследования «РИА Новости», в 2024 году в России было зарегистрировано свыше 1,9 млн преступлений, что на 1,8% меньше, чем в 2023 году. В 57 регионах преступность снизилась, а в 40 регионах уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.
Чеченская Республика снова оказалась на первом месте по низкому уровню преступности: всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. За ней следуют Ингушетия (37 преступлений) и Дагестан (43). Наоборот, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай показывают высокий уровень преступности с более чем 200 преступлениями на 10 тысяч жителей.
Омская область заняла 29-е место по количеству преступлений. На 10 тысяч жителей здесь зарегистрировано 118 преступлений — это на 11,5% меньше, чем в 2023 году. Также снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений: 43,7 на 10 тысяч жителей, что на 6,7% меньше по сравнению с 2023 годом. Отметим, тогда регион занимал 43-е место.
Напомним, ранее Город55 подробно рассказывал, в каких районах Омска происходит больше всего преступлений.