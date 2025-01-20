gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 10:06

Published 20 января, 10:06

Modified 20 января, 10:08

Updated 20 января, 10:08

Омичам придется ждать почти 16 лет, сдавая в аренду квартиру

Омичам придется ждать почти 16 лет, сдавая в аренду квартиру

20 января 2025, 10:06
Фото: 1MI.
Доходность этого жилья при сдаче его в аренду составляет 6,4% в год.

Окупаемость квартиры на вторичном рынке в Омске, которая сдается в аренду, составила в среднем 15,7 года. Данные опубликовал федеральный портал «Мир квартир».

Квартира в нашем городе в среднем стоит около 5,7 млн рублей, а сдают ее по ставке 30,6 тысяч рублей в месяц. Для расчетов не учитывались расходы на коммуналку, ремонт, налоги и поиск арендатора.

Отметим, что аналитики также представили пятерку самых окупаемых городов России. На первом месте оказалась Астрахань — ее доходность составила 9,4% годовых, окупаемость — 10,6 лет. Также в топ вошли Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Хабаровск (8,4% и 11,9 года), Череповец (8,2% и 12,2 года) и Тула (8,1% и 12,2 года)

Квартира в омском «Старгороде» вошла в топ дорогого арендного жилья в Сибири
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Общество#Омск#Аренда#Квартиры#Хабаровск#Череповец#Нижний Тагил#Астрахань#Тула
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика