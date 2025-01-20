Омичам придется ждать почти 16 лет, сдавая в аренду квартиру

Posted 20 января, 10:06
Published 20 января, 10:06
Modified 20 января, 10:08
Updated 20 января, 10:08
Окупаемость квартиры на вторичном рынке в Омске, которая сдается в аренду, составила в среднем 15,7 года. Данные опубликовал федеральный портал «Мир квартир».
Квартира в нашем городе в среднем стоит около 5,7 млн рублей, а сдают ее по ставке 30,6 тысяч рублей в месяц. Для расчетов не учитывались расходы на коммуналку, ремонт, налоги и поиск арендатора.
Отметим, что аналитики также представили пятерку самых окупаемых городов России. На первом месте оказалась Астрахань — ее доходность составила 9,4% годовых, окупаемость — 10,6 лет. Также в топ вошли Нижний Тагил (8,6% и 11,7 года), Хабаровск (8,4% и 11,9 года), Череповец (8,2% и 12,2 года) и Тула (8,1% и 12,2 года)