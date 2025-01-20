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Posted 20 января, 07:43

Published 20 января, 07:43

Modified 20 января, 07:51

Updated 20 января, 07:51

Жилой дом Сичкаревых и здание Кадетского комплекса лишились шанса стать ОКН

В Омске здание Кадетского корпуса окончательно отказались признавать памятником

20 января 2025, 07:43
Фото: gorod55.ru. Жилой дом Сичкаревых и здание Кадетского комплекса лишились шанса стать ОКН
В проекте приказа областного минкульта фигурируют также жилой дом Сичкаревых.

Министерство культуры Омской области официально отказало во включении двух объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Согласно приказу министра культуры Омской области Юрия Трофимова, в список не войдут:

  • Жилой дом Сичкаревых (начало ХХ века, улица Октябрьская, 104);
  • Спорткомплекс общевойскового училища (1968 года постройки, улица Ленина, 26).

Решение принято на основании федерального закона «Об объектах культурного наследия» и региональных нормативных актов, регулирующих вопросы установления историко-культурной ценности зданий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ министерства культуры Омской области
Приказ министерства культуры Омской области. Фото: Официальный интернет-портале правовой информации

Ранее сообщалось о возможном включении в перечень объектов культурного наследия нескольких зданий, однако министерство культуры после изучения вопроса приняло окончательное решение. Теперь известно, что ни спорткомплекс, ни дом Сичкаревых не получат статус памятников истории и культуры.

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#Диана Рязанцева#Омск#Памятники#Кадетский корпус#Спорткомплекс#Министерство культуры#Объекты культурного наследия#Историко-культурная ценность
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