В Омске здание Кадетского корпуса окончательно отказались признавать памятником

Posted 20 января, 07:43
Published 20 января, 07:43
Modified 20 января, 07:51
Updated 20 января, 07:51
Министерство культуры Омской области официально отказало во включении двух объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Согласно приказу министра культуры Омской области Юрия Трофимова, в список не войдут:
Решение принято на основании федерального закона «Об объектах культурного наследия» и региональных нормативных актов, регулирующих вопросы установления историко-культурной ценности зданий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось о возможном включении в перечень объектов культурного наследия нескольких зданий, однако министерство культуры после изучения вопроса приняло окончательное решение. Теперь известно, что ни спорткомплекс, ни дом Сичкаревых не получат статус памятников истории и культуры.
Напомним, ранее стало известно, что часть Омской крепости решили не признавать «культурным наследием».