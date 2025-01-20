В Омске здание Кадетского корпуса окончательно отказались признавать памятником

Ранее сообщалось о возможном включении в перечень объектов культурного наследия нескольких зданий, однако министерство культуры после изучения вопроса приняло окончательное решение. Теперь известно, что ни спорткомплекс, ни дом Сичкаревых не получат статус памятников истории и культуры.