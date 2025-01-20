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Posted 20 января, 08:51

Published 20 января, 08:51

Modified 20 января, 08:53

Updated 20 января, 08:53

В регионе официально было оборудовано 30 купелей

Никаких происшествий: в Омской области на Крещение окунулись больше 8200 человек

20 января 2025, 08:51
Фото: 1MI. В регионе официально было оборудовано 30 купелей

Купания на Крещение в Омской области обошлись без происшествий

В местах официально организованных купелей в воскресенье дежурили около 200 сотрудников МЧС и специалисты других ведомств.

В региональном МЧС отчитались, как прошли купания на Крещение в Омской области. В 30 официально организованных купелях с 10 утра до девяти часов вечера окунулись свыше 8200 человек. За их безопасностью следили около 200 сотрудников МЧС России совместно со специалистами других ведомств.

В итоге во время купаний не было зафиксировано каких-либо происшествий.

После завершения купаний все купели были закрыты досками либо запечатаны льдом во избежание ЧП.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Новости#Крещение#Купель
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