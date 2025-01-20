Никаких происшествий: в Омской области на Крещение окунулись больше 8200 человек

В региональном МЧС отчитались, как прошли купания на Крещение в Омской области. В 30 официально организованных купелях с 10 утра до девяти часов вечера окунулись свыше 8200 человек. За их безопасностью следили около 200 сотрудников МЧС России совместно со специалистами других ведомств.