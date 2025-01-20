Никаких происшествий: в Омской области на Крещение окунулись больше 8200 человек

Posted 20 января, 08:51
Published 20 января, 08:51
Modified 20 января, 08:53
Updated 20 января, 08:53
В региональном МЧС отчитались, как прошли купания на Крещение в Омской области. В 30 официально организованных купелях с 10 утра до девяти часов вечера окунулись свыше 8200 человек. За их безопасностью следили около 200 сотрудников МЧС России совместно со специалистами других ведомств.
В итоге во время купаний не было зафиксировано каких-либо происшествий.
После завершения купаний все купели были закрыты досками либо запечатаны льдом во избежание ЧП.
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