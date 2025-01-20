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Posted 20 января, 12:10

Published 20 января, 12:10

Modified 20 января, 13:15

Updated 20 января, 13:15

Здание кадетского корпуса

Омский минкульт объяснил решение не признавать часть кадетского корпуса памятником

20 января 2025, 12:10
Фото: gorod55.ru. Здание кадетского корпуса
Консультативный совет решил, что объект не соответствует критериям историко-культурной ценности.

В омском министерстве культуры рассказали, почему решили не включать в перечень объектов культурного наследия одну из частей старого здания кадетского корпуса по адресу улица Ленина, 26.

«Консультативный совет рассматривает заявление и прилагаемые сведения, анализирует документы и материалы, проводит визуальный осмотр, обследование объектов, его фотофиксацию и обеспечивает подготовку соответствующих материалов. В ходе рассмотрения данного объекта большинством членов совета определено, что объект не соответствует критериям историко-культурной ценности», — сообщили в минкульте «Новому Омску».

При этом отмечается, что сносить здание не планируется, это подтвердил представитель минимущества на заседании совета.

Напомним, что основное здание и лазарет кадетского корпуса включены в список объектов культурного наследия, они были построены в 1826 году и сносить их запрещено, можно только ремонтировать или реконструировать.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Памятник#Культурное наследие#Новости#Омский кадетский военный корпус#Кадетский корпус#Объект культурного наследия#Объекты культурного наследия
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