Омский минкульт объяснил решение не признавать часть кадетского корпуса памятником

Posted 20 января, 12:10
Published 20 января, 12:10
Modified 20 января, 13:15
Updated 20 января, 13:15
В омском министерстве культуры рассказали, почему решили не включать в перечень объектов культурного наследия одну из частей старого здания кадетского корпуса по адресу улица Ленина, 26.
«Консультативный совет рассматривает заявление и прилагаемые сведения, анализирует документы и материалы, проводит визуальный осмотр, обследование объектов, его фотофиксацию и обеспечивает подготовку соответствующих материалов. В ходе рассмотрения данного объекта большинством членов совета определено, что объект не соответствует критериям историко-культурной ценности», — сообщили в минкульте «Новому Омску».
При этом отмечается, что сносить здание не планируется, это подтвердил представитель минимущества на заседании совета.
Напомним, что основное здание и лазарет кадетского корпуса включены в список объектов культурного наследия, они были построены в 1826 году и сносить их запрещено, можно только ремонтировать или реконструировать.