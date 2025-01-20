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Posted 20 января, 12:17

Published 20 января, 12:17

Modified 20 января, 12:19

Updated 20 января, 12:19

Локация «Зимний Любинский» работает в Омске последнюю неделю

Локация «Зимний Любинский» работает в Омске последнюю неделю

20 января 2025, 12:17
Фото: 1MI.
В новогодние праздники ее посещали не меньше пяти тысяч человек в день.

«Зимний Любинский» (0+) будет радовать жителей и гостей города до 26 января. Об этом сообщили в региональном минкульте. Напомним, что в прошлом году локация открылась 16 декабря и работала до 21 января.

В этом году тематика «Зимнего Любинского» — «Русский ледъ». Она предполагает атмосферу, вдохновленную эпохой царской России. В новогодние праздники локацию посещали 5-10 тысяч человек в день, рассказала куратор проекта Алина Горина.

«Кроме того, в этот раз можно отметить вовлеченность в процесс омских компаний, которые на протяжении всего периода работы „Зимнего Любинского“ развлекали омичей конкурсами и проводили промоакции», — добавили в минкульте.
Омский НПЗ победил в конкурсе на лучшее новогоднее оформление города
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#Ольга Скворцова#Омск#Минкульт#Новогодние праздники#Зимний Любинский#Конкурсы
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