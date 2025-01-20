Локация «Зимний Любинский» работает в Омске последнюю неделю

Posted 20 января, 12:17
Published 20 января, 12:17
Modified 20 января, 12:19
Updated 20 января, 12:19
«Зимний Любинский» (0+) будет радовать жителей и гостей города до 26 января. Об этом сообщили в региональном минкульте. Напомним, что в прошлом году локация открылась 16 декабря и работала до 21 января.
В этом году тематика «Зимнего Любинского» — «Русский ледъ». Она предполагает атмосферу, вдохновленную эпохой царской России. В новогодние праздники локацию посещали 5-10 тысяч человек в день, рассказала куратор проекта Алина Горина.
«Кроме того, в этот раз можно отметить вовлеченность в процесс омских компаний, которые на протяжении всего периода работы „Зимнего Любинского“ развлекали омичей конкурсами и проводили промоакции», — добавили в минкульте.