Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства

Posted 20 января, 07:23
Published 20 января, 07:23
Modified 20 января, 07:25
Updated 20 января, 07:25
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об установлении карантина на территории Горьковского района. В документе фигурирует поселок Октябрьское, в котором зарегистрирован случай бешенства. Теперь карантин будет действовать до 17 марта.
Ограничения включают в пределах одного хозяйства на Березовой улице запрет на лечение «больных восприимчивых животных», на посещение посторонними, на ввоз, вывоз и перемещение животных. На территории радиусом 1,3 км теперь нельзя проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных, с нее нельзя вывозить скот за исключением случаев, предусмотренных ветеринарными правилами.
Бешенство в Октябрьском было выявлено на прошлой неделе.
«Быка в пригоне укусила лиса, пришлось его пристрелить, — рассказала Городу55 местная жительница. — Теперь всей скотине ставят прививки…».
Реализацией введенных ограничений занимается Главное управление ветеринарии Омской области.
Напомним: в декабре 2024 года карантин из-за бешенства был введен в Таврическом районе Омской области.