Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства

Ограничения включают в пределах одного хозяйства на Березовой улице запрет на лечение «больных восприимчивых животных», на посещение посторонними, на ввоз, вывоз и перемещение животных. На территории радиусом 1,3 км теперь нельзя проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных, с нее нельзя вывозить скот за исключением случаев, предусмотренных ветеринарными правилами.