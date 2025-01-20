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Posted 20 января, 07:23

Published 20 января, 07:23

Modified 20 января, 07:25

Updated 20 января, 07:25

иллюстрация

Лиса укусила быка: в Омской области объявили карантин из-за бешенства

20 января 2025, 07:23
Фото: 1MI. иллюстрация

В одном из районов Омской области объявили карантин из-за бешенства

Ограничения установлены в поселке Октябрьское.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об установлении карантина на территории Горьковского района. В документе фигурирует поселок Октябрьское, в котором зарегистрирован случай бешенства. Теперь карантин будет действовать до 17 марта.

Ограничения включают в пределах одного хозяйства на Березовой улице запрет на лечение «больных восприимчивых животных», на посещение посторонними, на ввоз, вывоз и перемещение животных. На территории радиусом 1,3 км теперь нельзя проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных, с нее нельзя вывозить скот за исключением случаев, предусмотренных ветеринарными правилами.

Бешенство в Октябрьском было выявлено на прошлой неделе.

«Быка в пригоне укусила лиса, пришлось его пристрелить, — рассказала Городу55 местная жительница. — Теперь всей скотине ставят прививки…».

Реализацией введенных ограничений занимается Главное управление ветеринарии Омской области.

Напомним: в декабре 2024 года карантин из-за бешенства был введен в Таврическом районе Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#Карантин#Бешенство#Новости#Октябрьское
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