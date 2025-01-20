Лидер «Авангарда» Ткачев не сыграет в ближайшей выездной серии

Posted 20 января, 09:12
Published 20 января, 09:12
Modified 20 января, 09:12
Updated 20 января, 09:12
В соцсетях «Авангарда» опубликовали состав команды на ближайшую выездную серию с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом» и минским «Динамо». В заявке не оказалось нападающего Владимира Ткачева, который продолжает восстановление после тяжелой травмы и должен был выйти на игры вместе с командой в середине января.
При этом известно, что восстановление Ткачева проходит успешно. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону.
Сегодня, 20 января, «ястребы» проведут первый матч выездной серии в Уфе против «Салавата Юлаева». 22 января омичи встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, а 24 января — с «Динамо» в Минске.
Напомним, что ранее стала известна причина ухода из «Авангарда» генерального менеджера Евгения Забуги. По информации журналиста Шевченко, он покинул клуб из-за конфликта, возникшего во время подписания нападающего Наиля Якупова. Генменеджер считал такой контракт глупым решением, генеральный директор Евгений Кожевников же заявил, что его не волнует сумма контракта, в идеале нападающий должен был прийти в «Авангард еще после прошлого сезона.