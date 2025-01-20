Лидер «Авангарда» Ткачев не сыграет в ближайшей выездной серии

При этом известно, что восстановление Ткачева проходит успешно. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону.