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Posted 20 января, 09:12

Published 20 января, 09:12

Modified 20 января, 09:12

Updated 20 января, 09:12

Владимир Ткачев

Лидер «Авангарда» Ткачев не сыграет в ближайшей выездной серии

20 января 2025, 09:12
Фото: ХК «Авангард». Владимир Ткачев
Форвард продолжает восстановление после серьезной травмы.

В соцсетях «Авангарда» опубликовали состав команды на ближайшую выездную серию с «Салаватом Юлаевым», «Автомобилистом» и минским «Динамо». В заявке не оказалось нападающего Владимира Ткачева, который продолжает восстановление после тяжелой травмы и должен был выйти на игры вместе с командой в середине января.

При этом известно, что восстановление Ткачева проходит успешно. Он получил разрыв ахиллова сухожилия во время предсезонки. Тогда Сергей Звягин заверял, что к форварду не будут применяться никакие штрафные санкции, так как травма произошла во время подготовки к сезону.

Состав «Авангарда» на выезд
Состав «Авангарда» на выезд. Фото: ХК «Авангард»

Сегодня, 20 января, «ястребы» проведут первый матч выездной серии в Уфе против «Салавата Юлаева». 22 января омичи встретятся с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, а 24 января — с «Динамо» в Минске.

Напомним, что ранее стала известна причина ухода из «Авангарда» генерального менеджера Евгения Забуги. По информации журналиста Шевченко, он покинул клуб из-за конфликта, возникшего во время подписания нападающего Наиля Якупова. Генменеджер считал такой контракт глупым решением, генеральный директор Евгений Кожевников же заявил, что его не волнует сумма контракта, в идеале нападающий должен был прийти в «Авангард еще после прошлого сезона.

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