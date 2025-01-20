Главный тренер «Металлурга» поддержал игровой подход Ги Буше

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше указал на основные ошибки своей команды. Канадский специалист отметил неудачи при игре в большинстве и в атаке, но при этом он добавил, что сейчас эти недочеты не выглядят непоправимыми, так как являются неотъемлемой частью перестройки по ходу сезона.