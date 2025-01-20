gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 10:00

Published 20 января, 10:00

Modified 20 января, 10:00

Updated 20 января, 10:00

Главный тренер «Металлурга» поддержал игровой подход Ги Буше

Главный тренер «Металлурга» поддержал игровой подход Ги Буше

20 января 2025, 10:00
Фото: Хоккейный клуб «Металлург».
Андрей Разин согласился с канадским специалистом в том, что игровое время хоккеисты должны получать не за былые заслуги, а за усердную работу.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин согласился с подходом Ги Буше к распределению ролей в команде. Специалист тоже считает, что игровое время хоккеисты должны получать не за былые заслуги, а за усердную работу.

«Целиком и полностью согласен с коллегой! Есть нюансы: 1. Ты должен обладать большим авторитетом у игроков. 2. Твои взгляды должно поддерживать руководство», — написал главный тренер «Металлурга» в своем телеграм-канале.

Разин также добавил, что игроки должны уметь переключаться из нападения в оборону, все в команде находятся наравне все зависимости от титулов и величины контракта.

«Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения — все наравне. Если шайба у тебя — идешь в нападение. Если шайбы нет — идешь в оборону. У кого идет — тот и получает игровое время», — добавил он.

Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше указал на основные ошибки своей команды. Канадский специалист отметил неудачи при игре в большинстве и в атаке, но при этом он добавил, что сейчас эти недочеты не выглядят непоправимыми, так как являются неотъемлемой частью перестройки по ходу сезона.

Омский «Авангард» хочет вернуть из НХЛ именитого форварда
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Новости#Хоккеист#Авангард хоккей#Омский авангард#Авангард Омск#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика