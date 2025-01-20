Главный тренер «Металлурга» поддержал игровой подход Ги Буше

Posted 20 января, 10:00
Published 20 января, 10:00
Modified 20 января, 10:00
Updated 20 января, 10:00
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин согласился с подходом Ги Буше к распределению ролей в команде. Специалист тоже считает, что игровое время хоккеисты должны получать не за былые заслуги, а за усердную работу.
«Целиком и полностью согласен с коллегой! Есть нюансы: 1. Ты должен обладать большим авторитетом у игроков. 2. Твои взгляды должно поддерживать руководство», — написал главный тренер «Металлурга» в своем телеграм-канале.
Разин также добавил, что игроки должны уметь переключаться из нападения в оборону, все в команде находятся наравне все зависимости от титулов и величины контракта.
«Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения — все наравне. Если шайба у тебя — идешь в нападение. Если шайбы нет — идешь в оборону. У кого идет — тот и получает игровое время», — добавил он.
Напомним, что ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше указал на основные ошибки своей команды. Канадский специалист отметил неудачи при игре в большинстве и в атаке, но при этом он добавил, что сейчас эти недочеты не выглядят непоправимыми, так как являются неотъемлемой частью перестройки по ходу сезона.