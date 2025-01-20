ФСБ наказало 62 омича за нарушение закона о государственной тайне

Омское УФСБ привлекло к административной ответственности должностных лиц, которые нарушили закон о государственной тайне в 2024 году, таких оказалось 35. Среди нарушителей числятся руководители и сотрудники строительных, транспортных, картографических и геодезических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов.