ФСБ наказало 62 омича за нарушение закона о государственной тайне

Posted 20 января, 11:31
Published 20 января, 11:31
Modified 20 января, 11:31
Updated 20 января, 11:31
Омское УФСБ привлекло к административной ответственности должностных лиц, которые нарушили закон о государственной тайне в 2024 году, таких оказалось 35. Среди нарушителей числятся руководители и сотрудники строительных, транспортных, картографических и геодезических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов.
Кроме того, на нарушении закона поймали еще 27 человек, которые занимали должности в территориальных органах исполнительной власти и администрациях муниципальных районов области.
«В адрес организаций внесены 62 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, и 28 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну», — рассказали в пресс-службе УФСБ.
Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко обновил состав комиссии по государственной тайне. Ее новыми членами стали заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник, который теперь возглавит комиссию, и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.