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Posted 20 января, 11:31

Published 20 января, 11:31

Modified 20 января, 11:31

Updated 20 января, 11:31

62 омича нарушили гостайну

ФСБ наказало 62 омича за нарушение закона о государственной тайне

20 января 2025, 11:31
Фото: 1MI. 62 омича нарушили гостайну
В числе нарушителей оказались руководители строительных, транспортных, картографических и геодезических организаций, сотрудники вузов, органов исполнительной власти и районных администраций.

Омское УФСБ привлекло к административной ответственности должностных лиц, которые нарушили закон о государственной тайне в 2024 году, таких оказалось 35. Среди нарушителей числятся руководители и сотрудники строительных, транспортных, картографических и геодезических организаций, предприятий оборонно-промышленного комплекса и вузов.

Кроме того, на нарушении закона поймали еще 27 человек, которые занимали должности в территориальных органах исполнительной власти и администрациях муниципальных районов области.

«В адрес организаций внесены 62 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, и 28 представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну», — рассказали в пресс-службе УФСБ.

Напомним, что ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко обновил состав комиссии по государственной тайне. Ее новыми членами стали заместитель председателя регионального правительства Иван Колесник, который теперь возглавит комиссию, и ведущий архивист областного исторического архива Светлана Леганова.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Закон#Законодательство#Новости#Государственная тайна#Тайна
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