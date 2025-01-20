Детские пособия в Омской области увеличатся с января 2025 года

Posted 20 января, 06:47
Published 20 января, 06:47
Modified 20 января, 06:49
Updated 20 января, 06:49
ОСФ России по Омской области сообщает, что с начала 2025 года в регионе из-за повышения прожиточного минимума изменится сумма выплат для семей с детьми. Это касается единого пособия, которое выплачивается детям до 17 лет и беременным женщинам. Пособия будут пересчитаны автоматически, а повышенные выплаты за январь поступят в феврале.
Теперь пособие для детей до 17 лет будет варьироваться от 7,5 до 14,9 тысяч рублей, в зависимости от дохода семьи: чем ниже доход, тем больше пособие. Для беременных женщин выплаты составят от 8,4 до 16,8 тысяч рублей.
Также увеличится пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка. Пособия за декабрь 2024 года были выплачены досрочно, 25 декабря, в прежнем размере.
В начале февраля родители получат проиндексированные пособия за январь. Например, максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 68 995,48 рублей. Пособие по беременности и родам будет зависеть от зарплаты и составит от 118 778,80 до 794 355,80 рублей.
Напомним, ранее Город55 писал, что с 1 февраля 2025 года семейный капитал будет проиндексирован на 7,3%.