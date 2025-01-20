Детские пособия в Омской области увеличатся с января 2025 года

Теперь пособие для детей до 17 лет будет варьироваться от 7,5 до 14,9 тысяч рублей, в зависимости от дохода семьи: чем ниже доход, тем больше пособие. Для беременных женщин выплаты составят от 8,4 до 16,8 тысяч рублей.