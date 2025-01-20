«Чижик» прилетит? Что известно об открытии в Омске магазинов популярной торговой сети

Posted 20 января, 08:24
Published 20 января, 08:24
Modified 20 января, 08:26
Updated 20 января, 08:26
Еще в ноябре 2023 года областное правительство сообщало, что в нашем регионе может появиться новая сеть магазинов-дискаунтеров — «Чижик». С тех пор, правда, больше не было никакой информации об этом.
Издание «РБК Омск» со ссылкой на пресс-службу компании X5 Group, владеющей этой сетью, а также «Пятерочкой», выяснили, что пока еще не принято окончательное решение по «заходу» торговой сети «Чижик» в Омскую область. Специалисты планируют для начала рассчитать экономическую эффективность и только потом решить, стоит ли открывать магазины на омском рынке.
Напомним, что отличием торговой сети «Чижик» является цены ниже средних рыночных и большой ассортимент товаров. В Сибири магазины этой сети функционируют в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.