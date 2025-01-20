«Чижик» прилетит? Что известно об открытии в Омске магазинов популярной торговой сети

Издание «РБК Омск» со ссылкой на пресс-службу компании X5 Group, владеющей этой сетью, а также «Пятерочкой», выяснили, что пока еще не принято окончательное решение по «заходу» торговой сети «Чижик» в Омскую область. Специалисты планируют для начала рассчитать экономическую эффективность и только потом решить, стоит ли открывать магазины на омском рынке.