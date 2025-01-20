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Posted 20 января, 08:24

Published 20 января, 08:24

Modified 20 января, 08:26

Updated 20 января, 08:26

Впервые о возможности захода в Омск «Чижика» сообщили в 2023 году

«Чижик» прилетит? Что известно об открытии в Омске магазинов популярной торговой сети

20 января 2025, 08:24
Фото: 1MI. Впервые о возможности захода в Омск «Чижика» сообщили в 2023 году

Стало известно, откроются ли в Омске в ближайшее время магазины сети «Чижик»

Впервые «заход» дискаунтера в Омскую область анонсировал Виталий Хоценко в ноябре 2023 года.

Еще в ноябре 2023 года областное правительство сообщало, что в нашем регионе может появиться новая сеть магазинов-дискаунтеров — «Чижик». С тех пор, правда, больше не было никакой информации об этом.

Издание «РБК Омск» со ссылкой на пресс-службу компании X5 Group, владеющей этой сетью, а также «Пятерочкой», выяснили, что пока еще не принято окончательное решение по «заходу» торговой сети «Чижик» в Омскую область. Специалисты планируют для начала рассчитать экономическую эффективность и только потом решить, стоит ли открывать магазины на омском рынке.

Напомним, что отличием торговой сети «Чижик» является цены ниже средних рыночных и большой ассортимент товаров. В Сибири магазины этой сети функционируют в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и Алтайском крае.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Омская область#Продукты#Новости#Открытие#Супермаркет
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