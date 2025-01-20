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Posted 20 января, 06:58

Published 20 января, 06:58

Modified 20 января, 07:00

Updated 20 января, 07:00

Часть Омской крепости решили не признавать «культурным наследием»

Часть Омской крепости не будут признавать «культурным наследием»

20 января 2025, 06:58
Фото: gorod55.ru.

Часть Омской крепости решили не признавать «культурным наследием»

В проекте приказа областного минкульта фигурируют 2 имущественных комплекса.

Министерство культуры Омской области подготовило проект приказа «об отказе во включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». В документе фигурируют 2 объекта, один из которых находится в Омской крепости.

Предполагается, что «объектами культурного наследия» не будут признаны «Казарменная кухня», построенная в 1820-х годах и находящаяся по адресу Партизанская, 5, и «Лагерь и казармы 44 Сибирского стрелкового полка» начала XX века с адресом 16 Военный городок, 21 (это недалеко от цирка). В обоих случаях причина одна: эксперты признали, что объекты полностью утрачены, а потому историко-культурной значимости у них нет и быть не может.

Напомним: существуют планы застройки Омской крепости элитной недвижимостью, которым пытаются противостоять городские краеведы и архитекторы. В самом центре Омска могут появиться жилые высотки и апарт-отель.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омская крепость#Новости#Минкульт#Памятники культуры
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