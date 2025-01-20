Часть Омской крепости не будут признавать «культурным наследием»

Предполагается, что «объектами культурного наследия» не будут признаны «Казарменная кухня», построенная в 1820-х годах и находящаяся по адресу Партизанская, 5, и «Лагерь и казармы 44 Сибирского стрелкового полка» начала XX века с адресом 16 Военный городок, 21 (это недалеко от цирка). В обоих случаях причина одна: эксперты признали, что объекты полностью утрачены, а потому историко-культурной значимости у них нет и быть не может.