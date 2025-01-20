Буше неудержимый: главный тренер «Авангарда» возглавил рейтинг тренеров КХЛ

На такой результат повлияли результаты «Авангарда» в последних матчах. С начала года омичи не проиграли ни одной игры и одержали шесть побед: над «Ак Барсом» со счетом 3:1, в сумасшедшем по накалу матче с «Северсталью» (6:5), с «Салаватом Юлаевым» (3:2), с командой экс-главного тренера Михаила Кравца «Куньлунем» (3:2) и ЦСКА (4:0).