Буше неудержимый: главный тренер «Авангарда» возглавил рейтинг тренеров КХЛ

Posted 20 января, 10:41
Published 20 января, 10:41
Modified 20 января, 10:42
Updated 20 января, 10:42
«Чемпионат» составил еженедельный рейтинг главных тренеров Континентальной хоккейной лиги, на этот раз его возглавил канадский специалист Ги Буше. Руководитель «ястребов» поднялся сразу на три позиции и обогнал главных конкурентов — Игоря Никитина из «Локомотива» и Андрея Разина из «Металлурга».
Интересно, что на прошлой неделе Буше занимал четвертое место в списке, уступая главному тренеру московского «Динамо» Алексею Кудашову и уже упомянутым Андрею Разину и Игорю Никитину, сейчас же они заняли шестое, четвертое и второе место соответственно.
На такой результат повлияли результаты «Авангарда» в последних матчах. С начала года омичи не проиграли ни одной игры и одержали шесть побед: над «Ак Барсом» со счетом 3:1, в сумасшедшем по накалу матче с «Северсталью» (6:5), с «Салаватом Юлаевым» (3:2), с командой экс-главного тренера Михаила Кравца «Куньлунем» (3:2) и ЦСКА (4:0).
Напомним, что недавно главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин поддержал высказывание Ги Буше о распределении ролей в команде. Специалист тоже считает, что игровое время хоккеисты должны получать не за былые заслуги, а за усердную работу.