Артист из Омской области выступил на шоу Андрея Малахова

Posted 20 января, 10:46
Published 20 января, 10:46
Modified 20 января, 10:50
Updated 20 января, 10:50
Музыкант представил зрителям композицию «Не грусти одна» и рассказал о своей творческой карьере. Первую мелодию Игорь Новиков сыграл на детской гармошке. Его талант разглядели еще в юности, когда мальчик мог на слух воспроизводить услышанную музыку «Слухач».
Новиков больше 20 лет работает в культурном центре «Альтернатива», он является руководителем народного образцового коллектива «Родные напевы». Он выступал в крупных городах России и принимал участие в Дельфийских играх, а также записывал передачи для известных телеканалов.
Игорь Новиков стал вторым участником из Муромцевского района, попавшим на шоу Андрея Малахова. Ранее, два года назад, в этой же программе выступал его земляк Егор Моисеев.