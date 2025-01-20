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Posted 20 января, 10:46

Published 20 января, 10:46

Modified 20 января, 10:50

Updated 20 января, 10:50

Артист из Омской области выступил на шоу Андрея Малахова

Артист из Омской области выступил на шоу Андрея Малахова

20 января 2025, 10:46
Фото: Скриншот с видео канала.
Игорь Новиков, исполнитель из Омской области, принял участие в программе «Песни от всей души» (12+) на федеральном телеканале.

Музыкант представил зрителям композицию «Не грусти одна» и рассказал о своей творческой карьере. Первую мелодию Игорь Новиков сыграл на детской гармошке. Его талант разглядели еще в юности, когда мальчик мог на слух воспроизводить услышанную музыку «Слухач».

Новиков больше 20 лет работает в культурном центре «Альтернатива», он является руководителем народного образцового коллектива «Родные напевы». Он выступал в крупных городах России и принимал участие в Дельфийских играх, а также записывал передачи для известных телеканалов.

Игорь Новиков стал вторым участником из Муромцевского района, попавшим на шоу Андрея Малахова. Ранее, два года назад, в этой же программе выступал его земляк Егор Моисеев.

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#Ольга Скворцова#Общество#Музыка#Омская область#Песни от всей души
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