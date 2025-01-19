Золоотвал, Крещение без морозов и «В гостях у „Сказки“». Главные темы недели

Posted 19 января, 10:00
Published 19 января, 10:00
Modified 19 января, 10:00
Updated 19 января, 10:00
Дачи в микрорайоне Осташково затоплены вот уже полгода. ТГК-11 показала журналистам, как работает золоотвал и что происходит вокруг него. Скажем сразу: картина тревожная. К тому же эксперты делают самые пессимистичные прогнозы.
Трубы ТЭЦ-5, уложенные всего 2 года назад, стоят в воде и ржавеют. Антикоррозийный слой уже поврежден, а обновление коммуникаций будет стоить огромных денег (специалисты говорят о как минимум сотнях миллионов рублей). Подтопление золоотвала может привести к остановке ТЭЦ-5. Если же объем воды увеличится еще больше и «чаша» переполнится, это нанесет непоправимый ущерб экологии.
Причины затопления остаются неизвестными. Заместитель технического директора ТГК-11 говорит о возможной связи с реконструкцией дороги 10 лет Октября — Сыропятский тракт и с работой снежных полигонов.
Эта история — очередное напоминание о том, что омские ТЭЦ нужно переводить с угля на газ (в этом случае золоотвал просто не будет нужен). Однако в областном правительстве как раз на прошедшей неделе рассказали, что это «сложная, большая и многоуровневая работа». Она, конечно, ведется, но потребует много времени.
Сегодня, 19 января, — день Крещения Господня. Как это всегда бывает, специалисты разного профиля всю предшествующую неделю уточняли, где можно окунаться в купели, и объясняли, что окунаться совсем необязательно. Всего купелей около 30, есть официальный список. При этом в МЧС категорически не рекомендовали окунаться в иртышскую воду, так как лед может оказаться слишком рыхлым.
В этом году обошлось без классических крещенских морозов, но, по данным синоптиков, речь идет только о небольшом опоздании. На следующей неделе температура понизится до 32 градусов, и морозы сохранятся до конца месяца.
После массового отравления на «сказочной» базе отдыха прошло всего несколько недель. Но теперь выяснилось, что «Сказка» возобновила работу в полном объеме: постояльцам можно будет и посещать аквапарк, и питаться в том самом ресторане. Просто обслуживать ресторан будет другое юридическое лицо.
Как раз на этой неделе Город55 получил от Роспотребнадзора ответ на запрос о проверках баз отдыха. Выяснилось, что ведомство такие заведения не проверяет по не зависящим от него причинам: базы отдыха не фигурируют в санитарном законодательстве и нет четких требований, которые могли бы к ним предъявляться.
Между тем проблема актуальная, и напоминание об этом мы получили из Красноярского края. Массовое отравление произошло в санатории под Минусинском, где после завтрака помощь медиков понадобилась 33 отдыхающим.