Золоотвал, Крещение без морозов и «В гостях у „Сказки“». Главные темы недели

Эта история — очередное напоминание о том, что омские ТЭЦ нужно переводить с угля на газ (в этом случае золоотвал просто не будет нужен). Однако в областном правительстве как раз на прошедшей неделе рассказали, что это «сложная, большая и многоуровневая работа». Она, конечно, ведется, но потребует много времени.