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Posted 19 января, 10:00

Published 19 января, 10:00

Modified 19 января, 10:00

Updated 19 января, 10:00

иллюстрация

Золоотвал, Крещение без морозов и «В гостях у „Сказки“». Главные темы недели

19 января 2025, 10:00
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Минувшие семь дней подарили омичам множество новостей — самых разных и интересных. Познакомиться с ними можно в нашем еженедельном дайджесте главных тем недели.

Тема №1. Золоотвал омской ТЭЦ-5 и угроза экологической катастрофы.

Дачи в микрорайоне Осташково затоплены вот уже полгода. ТГК-11 показала журналистам, как работает золоотвал и что происходит вокруг него. Скажем сразу: картина тревожная. К тому же эксперты делают самые пессимистичные прогнозы.

Трубы ТЭЦ-5, уложенные всего 2 года назад, стоят в воде и ржавеют. Антикоррозийный слой уже поврежден, а обновление коммуникаций будет стоить огромных денег (специалисты говорят о как минимум сотнях миллионов рублей). Подтопление золоотвала может привести к остановке ТЭЦ-5. Если же объем воды увеличится еще больше и «чаша» переполнится, это нанесет непоправимый ущерб экологии.

Причины затопления остаются неизвестными. Заместитель технического директора ТГК-11 говорит о возможной связи с реконструкцией дороги 10 лет Октября — Сыропятский тракт и с работой снежных полигонов.

Недалеко до экологической катастрофы. Что происходит вокруг золоотвала омской ТЭЦ-5
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Эта история — очередное напоминание о том, что омские ТЭЦ нужно переводить с угля на газ (в этом случае золоотвал просто не будет нужен). Однако в областном правительстве как раз на прошедшей неделе рассказали, что это «сложная, большая и многоуровневая работа». Она, конечно, ведется, но потребует много времени.

«Сложная работа». В омском правительстве рассказали о переводе городских ТЭЦ на газ
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Тема №2. Крещение с купелями и отложенными морозами

Сегодня, 19 января, — день Крещения Господня. Как это всегда бывает, специалисты разного профиля всю предшествующую неделю уточняли, где можно окунаться в купели, и объясняли, что окунаться совсем необязательно. Всего купелей около 30, есть официальный список. При этом в МЧС категорически не рекомендовали окунаться в иртышскую воду, так как лед может оказаться слишком рыхлым.

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В этом году обошлось без классических крещенских морозов, но, по данным синоптиков, речь идет только о небольшом опоздании. На следующей неделе температура понизится до 32 градусов, и морозы сохранятся до конца месяца.

Аномальные морозы придут в Омскую область уже на следующей неделе
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Тема №3. «Сказка» возвращается

После массового отравления на «сказочной» базе отдыха прошло всего несколько недель. Но теперь выяснилось, что «Сказка» возобновила работу в полном объеме: постояльцам можно будет и посещать аквапарк, и питаться в том самом ресторане. Просто обслуживать ресторан будет другое юридическое лицо.

На омской базе «Сказка» заработает ресторан, закрытый из-за массового отравления
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Как раз на этой неделе Город55 получил от Роспотребнадзора ответ на запрос о проверках баз отдыха. Выяснилось, что ведомство такие заведения не проверяет по не зависящим от него причинам: базы отдыха не фигурируют в санитарном законодательстве и нет четких требований, которые могли бы к ним предъявляться.

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Между тем проблема актуальная, и напоминание об этом мы получили из Красноярского края. Массовое отравление произошло в санатории под Минусинском, где после завтрака помощь медиков понадобилась 33 отдыхающим.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Омская область#Отравление#Новости#Крещение#ТГК-11#Итоги недели#Золоотвал#База отдыха "Сказка"
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