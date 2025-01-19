В тепле и безопасности. В преддверии Крещения в Омске обустроили новую купель

По словам представителя пресс-центра ФСИН, сегодня омовение в купели доступно для всех желающих: омичей уже с 10:00 часов принимают по адресу ул. Поворотникова, 4А. Однако стоит помнить, что в этом году в Омске отсутствуют официально «одобренные» купели — нестабильная погода и тонкий лед помещали организации массовых мероприятий. Тем не менее «без присмотра» горожан никто не оставит — для их безопасности спасатели будут контролировать и неофициальные места для купаний.