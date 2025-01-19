gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 07:21

Published 19 января, 07:21

Modified 19 января, 07:23

Updated 19 января, 07:23

18 января в Омске организовали новую крещенскую купель — на территории МСЧ №55

В тепле и безопасности. В преддверии Крещения в Омске обустроили новую купель

19 января 2025, 07:21
Фото: gorod55.ru. 18 января в Омске организовали новую крещенскую купель — на территории МСЧ №55

На территории омской МСЧ №55 обустроили еще одну крещенскую купель

Новая локация для крещенских купаний появилась на территории медсанчасти №55 еще 18 января — для желающих окунуться здесь предусмотрены теплые палатки, а сама купель оборудована перилами и лестницами. Кроме того, безопасность посетителей обеспечивает медицинский персонал.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области, в Омске появилась еще одна крещенская купель — на территории Центра медико-социальной реабилитации ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России.

Уже 18 января, в преддверии значимого православного праздника, там состоялись традиционные купания, в которых поучаствовали и представители территориального органа ФСИН вместе с Сергеем Балдиным, главой регионального управления службы.

Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН
Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН
Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН
Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН
Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН
Кадры с крещенских купаний, организованных региональным УФСИН. Фото: Пресс-служба УФСИН по Омской области

Как подчеркнули в пресс-службе территориального органа федеральной службы исполнения наказания, купель отвечает всем требованиям безопасности: при купаниях обязательно присутствует медицинский персонал, а на площадке предусмотрены теплые палатки для переодевания, а также перила и лестницы в самой купели.

По словам представителя пресс-центра ФСИН, сегодня омовение в купели доступно для всех желающих: омичей уже с 10:00 часов принимают по адресу ул. Поворотникова, 4А. Однако стоит помнить, что в этом году в Омске отсутствуют официально «одобренные» купели — нестабильная погода и тонкий лед помещали организации массовых мероприятий. Тем не менее «без присмотра» горожан никто не оставит — для их безопасности спасатели будут контролировать и неофициальные места для купаний.

Где омским верующим окунуться в Крещение: полный список купелей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Безопасность#Новости#Крещение#Спасатели#Купель#Православный праздник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика