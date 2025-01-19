В тепле и безопасности. В преддверии Крещения в Омске обустроили новую купель

Posted 19 января, 07:21
Published 19 января, 07:21
Modified 19 января, 07:23
Updated 19 января, 07:23
Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Омской области, в Омске появилась еще одна крещенская купель — на территории Центра медико-социальной реабилитации ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России.
Уже 18 января, в преддверии значимого православного праздника, там состоялись традиционные купания, в которых поучаствовали и представители территориального органа ФСИН вместе с Сергеем Балдиным, главой регионального управления службы.
Как подчеркнули в пресс-службе территориального органа федеральной службы исполнения наказания, купель отвечает всем требованиям безопасности: при купаниях обязательно присутствует медицинский персонал, а на площадке предусмотрены теплые палатки для переодевания, а также перила и лестницы в самой купели.
По словам представителя пресс-центра ФСИН, сегодня омовение в купели доступно для всех желающих: омичей уже с 10:00 часов принимают по адресу ул. Поворотникова, 4А. Однако стоит помнить, что в этом году в Омске отсутствуют официально «одобренные» купели — нестабильная погода и тонкий лед помещали организации массовых мероприятий. Тем не менее «без присмотра» горожан никто не оставит — для их безопасности спасатели будут контролировать и неофициальные места для купаний.