Теперь — заново. Омское УФАС аннулировало сделку по аренде морга в Черлакской ЦРБ

Posted 19 января, 11:05
Published 19 января, 11:05
Modified 19 января, 12:08
Updated 19 января, 12:08
Спор, разгоревшийся вокруг 70,5 кв.м морга центральной районной больницы в Черлаке, разрешился: 14 января комиссия УФАС опубликовала на интернет-портале Базы решений и правовых актов заключение о признании жалобы обоснованной.
Напомним, жалоба на действия руководства больницы поступила 27 декабря минувшего года — лицо, обратившееся в контролирующий орган, заявило о нарушениях при проведении электронного аукциона на заключение договора аренды помещения: заявка одного из претендентов осталась без внимания, и фактически, торги провели с двумя участниками.
Заключить договор с победителем торгов попросту не успели — сделка была приостановлена из-за поступления жалобы в адрес областного УФАС. После рассмотрения заявления по существу, комиссия контролирующего органа обратила внимание на отсутствие в электронных документах целых страниц, а также на разночтения в сроках аренды спорной площади: в представленных сведениях он «варьируется» от года до 5 лет, что также является грубым нарушением.
Согласно законодательству Российской Федерации, все допущенные неточности являются основанием для аннулирования результатов аукциона (соответствующее предписание уже направлено руководству учреждения), а также имеют в себе признаки административного правонарушения. Но, как отмечается в тексте решения, его еще могут обжаловать — на это у сторон спора есть 3 месяца.