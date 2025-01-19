Теперь — заново. Омское УФАС аннулировало сделку по аренде морга в Черлакской ЦРБ

Заключить договор с победителем торгов попросту не успели — сделка была приостановлена из-за поступления жалобы в адрес областного УФАС. После рассмотрения заявления по существу, комиссия контролирующего органа обратила внимание на отсутствие в электронных документах целых страниц, а также на разночтения в сроках аренды спорной площади: в представленных сведениях он «варьируется» от года до 5 лет, что также является грубым нарушением.