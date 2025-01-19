Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» дебютируют на Матче звезд КХЛ 2025

Всего на льду сойдутся 4 команды, получившие наименования в честь именитых хоккеистов: дивизион Чернышева, в котором и дебютируют оба «ястреба», а также дивизионы Харламова, Тарасова и Боброва. Кроме игр, участников ожидает и демонстрация своего мастерства в мастер-классах. К слову, в прошлом Матче звезд приняли участие Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов.