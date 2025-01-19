Сразу два хоккеиста омского «Авангарда» дебютируют на Матче звезд КХЛ 2025

Posted 19 января, 12:48
Published 19 января, 12:48
Modified 19 января, 12:50
Updated 19 января, 12:50
Кроме игр регулярного сезона 2024-2025, впереди есть еще одно хоккейное событие, способное заинтересовать фанатов этого вида спорта: Матч звезд КХЛ. И среди его участников будут представители и омского хоккейного клуба «Авангард» — Рид Буше и Семен Чистяков: 8 и 9 февраля им предстоит выступить в качестве нападающего и защитника для дивизиона Чернышева.
Всего на льду сойдутся 4 команды, получившие наименования в честь именитых хоккеистов: дивизион Чернышева, в котором и дебютируют оба «ястреба», а также дивизионы Харламова, Тарасова и Боброва. Кроме игр, участников ожидает и демонстрация своего мастерства в мастер-классах. К слову, в прошлом Матче звезд приняли участие Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о том, что Омск тоже мог претендовать на прием гостей Матча звезд КХЛ, однако оказался «вне игры»: как отмечал спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, региональные власти сделали ставку на достижение званий молодежной и культурной столицы России, и поэтому хоккейное мероприятие могло отойти на второй план.