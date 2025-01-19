Ровный строй. Глава омской обсерватории назвал новые факты о недавнем параде планет

Posted 19 января, 06:13
Published 19 января, 06:13
Modified 19 января, 06:15
Updated 19 января, 06:15
Как рассказал в своих социальных сетях директор омского планетария Владимир Крупко, парадом планет обычно называют явление, когда небесные тела выстраиваются точно в линию или находятся в одном, очень узком секторе, расположенном с одной стороны солнца.
Нечто похожее омичи могли наблюдать сегодня ночью — о чем с удовольствием и рассказывали на своих интернет-страницах. Правда, в комментариях к фотографиям сведущие люди особенно подчеркивали, что это не парад планет, а целый набор небесных тел, оказавшихся на одной линии, но на эффектность события это не повлияло.
Однако недавнее явление больше смахивает на «демонстрацию», нежели на настоящий парад планет — и данные экспертов это только подтверждают. Как отмечает Владимир Крупко, все его «участники», к сожалению, были в секторе 140 градусов — что в несколько раз превышает норму в 20-30 градусов, которая и признается настоящим парадом планет.
Но крещенская ночь с 18 на 19 января все равно стала примечательным событием для омских астрономов — ведь в хорошей видимости были практически все планеты Солнечной системы: из 5 планет, не требующих особых приборов для наблюдения, разглядеть можно было 4 (от взора астрономов укрылся только Меркурий, а Уран и Нептун в принципе нельзя заметить без телескопа).
А вот великого парада планет (в нем участвуют все 8 больших небесных тел), по словам директора омского планетария, придется ждать очень долго: до этого их наблюдали в 949, 1982 годах, а «ближайший» к нам произойдет только в 2161 году. Явления меньшего масштаба — например, парад 5 планет, случаются чуть чаще: раз в 19 лет.