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Posted 19 января, 06:13

Published 19 января, 06:13

Modified 19 января, 06:15

Updated 19 января, 06:15

Директор омской обсерватории поделился неожиданными фактами о «параде планет»

Ровный строй. Глава омской обсерватории назвал новые факты о недавнем параде планет

19 января 2025, 06:13
Фото: gorod55.ru. Директор омской обсерватории поделился неожиданными фактами о «параде планет»

Омский астроном поделился деталями парада планет, наблюдавшегося минувшей ночью

Как и любое другое «официальное мероприятие», парады планет тоже могут отличаться друг от друга: «от мала до велика». Однако явление, замеченное омичами накануне, называть «парадом» будет не совсем верно — небесные тела все еще были достаточно далеки друг от друга.

Как рассказал в своих социальных сетях директор омского планетария Владимир Крупко, парадом планет обычно называют явление, когда небесные тела выстраиваются точно в линию или находятся в одном, очень узком секторе, расположенном с одной стороны солнца.

Нечто похожее омичи могли наблюдать сегодня ночью — о чем с удовольствием и рассказывали на своих интернет-страницах. Правда, в комментариях к фотографиям сведущие люди особенно подчеркивали, что это не парад планет, а целый набор небесных тел, оказавшихся на одной линии, но на эффектность события это не повлияло.

Скриншот одной из таких публикаций
Скриншот одной из таких публикаций. Фото: Новости | Жесть Омска» (Telegram/ghest_omska)

Однако недавнее явление больше смахивает на «демонстрацию», нежели на настоящий парад планет — и данные экспертов это только подтверждают. Как отмечает Владимир Крупко, все его «участники», к сожалению, были в секторе 140 градусов — что в несколько раз превышает норму в 20-30 градусов, которая и признается настоящим парадом планет.

Но крещенская ночь с 18 на 19 января все равно стала примечательным событием для омских астрономов — ведь в хорошей видимости были практически все планеты Солнечной системы: из 5 планет, не требующих особых приборов для наблюдения, разглядеть можно было 4 (от взора астрономов укрылся только Меркурий, а Уран и Нептун в принципе нельзя заметить без телескопа).

А вот великого парада планет (в нем участвуют все 8 больших небесных тел), по словам директора омского планетария, придется ждать очень долго: до этого их наблюдали в 949, 1982 годах, а «ближайший» к нам произойдет только в 2161 году. Явления меньшего масштаба — например, парад 5 планет, случаются чуть чаще: раз в 19 лет.

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#Илья Скобин#Омск#Новости#Астрономия#Солнечная система#Парад планет#Телескоп
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