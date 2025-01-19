Ровный строй. Глава омской обсерватории назвал новые факты о недавнем параде планет

А вот великого парада планет (в нем участвуют все 8 больших небесных тел), по словам директора омского планетария, придется ждать очень долго: до этого их наблюдали в 949, 1982 годах, а «ближайший» к нам произойдет только в 2161 году. Явления меньшего масштаба — например, парад 5 планет, случаются чуть чаще: раз в 19 лет.