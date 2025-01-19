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Posted 19 января, 05:50

Published 19 января, 05:50

Modified 19 января, 06:16

Updated 19 января, 06:16

По Омской области ударят лютые морозы: рассказываем, надолго ли они задержатся

По Омской области ударят лютые морозы: рассказываем, надолго ли они задержатся

19 января 2025, 05:50
Фото: 1MI.
Резкое похолодание придет в регион уже на следующей неделе.

В начале следующей рабочей недели в Омскую область резко придет потепление. Напомним, на Крещение, 19 января, в регионе стало морозно. Ночью столбик термометра опускался до -19 градусов, днем обещают в пределах -12… -14 градусов.

По данным сервиса Ventusky, уже в понедельник, 20 января, столбик термометра поднимется до 0… -3 градусов, также ожидается ветер до 11 м/с. Такую же температуру прогнозируют и во вторник, 21 января, однако после этого все изменится.

Прогноз погоды в Омской области на конец января
Прогноз погоды в Омской области на конец января
Прогноз погоды в Омской области на конец января. Фото: Ventusky

В ночь на среду, 22 января, антициклон с Югры принесет в Омскую область морозы. К вечеру температура составит -23 градуса. В четверг, 23 января, по региону ударят 30-градусные холода. Немного потеплеет только к выходным. 25 и 26 января будет в пределах -10… -13 градусов.

По предварительному прогнозу синоптиков, в последних числах января сильные морозы снова вернутся в Омскую область.

По Омской области ударят сибирские морозы до -33
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#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Потепление#Крещение#Температура#Синоптики#Морозы#Антициклон
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