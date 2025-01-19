«Невыносимо жить». Омичи из Кировского округа вновь обнаружили воду в подвале дома

Posted 19 января, 03:56
Published 19 января, 03:56
Modified 19 января, 06:12
Updated 19 января, 06:12
О сложившейся ситуации в социальных сетях рассказал один из местных жителей: по словам автора сообщения, уровень воды в подвале дома №4 уже достигает отметки в один метр. Кроме того, «соседство» с проблемой приятным тоже не назовешь: жильцы дома страдают от стойкого запаха канализационных отходов, испарения и, как следствие — высокой влажности в подъездах и квартирах.
Как подчеркивает автор сообщения, в таких условиях «невыносимо жить» — поэтому собственники жилья не оставляют попыток вернуть подвал к нормальному состоянию, практически ежедневно подавая жалобы в управляющую компанию. Та, в свою очередь, переадресует их в Горканализацию — одно из подразделений Водоканала.
По словам автора публикации, в организации не готовы назвать конкретных сроков устранения проблемы — заявка находится в работе, а персонал организации ведет работы на коллекторе. Однако такие ответы от Горканализации уже знакомы жителям дома: при прошлом затоплении им сообщалась аналогичная информация.
Пока все заявления находятся в работе, горожане опасаются, что их дом может серьезно пострадать от такого объема воды: по мнению автора сообщения, вода размывает фундамент дома, а «службы бездействуют» и «не устраивают» жителей дома.
Напомним, ранее Город55 сообщал об арбитражном иске от владельца одного из городских фитнес-клубов к АО «Омскводоканал»: предприниматель намерен добиться компенсации ущерба, понесенного из-за весеннего потопа.