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Posted 19 января, 03:56

Published 19 января, 03:56

Modified 19 января, 06:12

Updated 19 января, 06:12

Жильцы дома №4 на улице Авиагородок вновь сообщили о масштабном затоплении подвала своего дома

«Невыносимо жить». Омичи из Кировского округа вновь обнаружили воду в подвале дома

19 января 2025, 03:56
Фото: gorod55.ru. Жильцы дома №4 на улице Авиагородок вновь сообщили о масштабном затоплении подвала своего дома

Жители одного из домов Кировского округа вновь сообщили о подтоплении подвала

Как отметил очевидец, рассказавший о проблеме в социальных сетях, это не первое затопление, с которым сталкиваются жильцы дома №4 на улице Авиагородок: с момента устранения прошлой аварии еще не прошел даже месяц.

О сложившейся ситуации в социальных сетях рассказал один из местных жителей: по словам автора сообщения, уровень воды в подвале дома №4 уже достигает отметки в один метр. Кроме того, «соседство» с проблемой приятным тоже не назовешь: жильцы дома страдают от стойкого запаха канализационных отходов, испарения и, как следствие — высокой влажности в подъездах и квартирах.

Скриншоты фотографий, приложенных автором к публикации
Скриншоты фотографий, приложенных автором к публикации
Скриншоты фотографий, приложенных автором к публикации
Скриншоты фотографий, приложенных автором к публикации. Фото: "ЧП Омск" (ВКонтакте/chp55)

Как подчеркивает автор сообщения, в таких условиях «невыносимо жить» — поэтому собственники жилья не оставляют попыток вернуть подвал к нормальному состоянию, практически ежедневно подавая жалобы в управляющую компанию. Та, в свою очередь, переадресует их в Горканализацию — одно из подразделений Водоканала.

По словам автора публикации, в организации не готовы назвать конкретных сроков устранения проблемы — заявка находится в работе, а персонал организации ведет работы на коллекторе. Однако такие ответы от Горканализации уже знакомы жителям дома: при прошлом затоплении им сообщалась аналогичная информация.

Пока все заявления находятся в работе, горожане опасаются, что их дом может серьезно пострадать от такого объема воды: по мнению автора сообщения, вода размывает фундамент дома, а «службы бездействуют» и «не устраивают» жителей дома.

Напомним, ранее Город55 сообщал об арбитражном иске от владельца одного из городских фитнес-клубов к АО «Омскводоканал»: предприниматель намерен добиться компенсации ущерба, понесенного из-за весеннего потопа.

Засор коллектора привел к затоплению омского фитнес-клуба на 64,9 млн рублей
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#Илья Скобин#Омск#Водоканал#Управляющая компания#Новости#Вода#Подвал#Кировский округ#Затопление
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