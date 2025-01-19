«Невыносимо жить». Омичи из Кировского округа вновь обнаружили воду в подвале дома

О сложившейся ситуации в социальных сетях рассказал один из местных жителей: по словам автора сообщения, уровень воды в подвале дома №4 уже достигает отметки в один метр. Кроме того, «соседство» с проблемой приятным тоже не назовешь: жильцы дома страдают от стойкого запаха канализационных отходов, испарения и, как следствие — высокой влажности в подъездах и квартирах.