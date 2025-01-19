Не праздничные сутки: омские спасатели в Крещение боролись с двумя крупными пожарами

Однако и следующий день нельзя назвать спокойным — 19 января, около 12 часов, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на 3-й Станционной улице: справится с огнем удалось за 40 минут, но бедствие все же успело навредить людям — известно как минимум об одном пострадавшем. В причинах пожара сейчас разбираются дознаватели МЧС России.