Не праздничные сутки: омские спасатели в Крещение боролись с двумя крупными пожарами

Posted 19 января, 12:19
Published 19 января, 12:19
Modified 19 января, 13:25
Updated 19 января, 13:25
Деталями сразу нескольких «горячих» происшествий сегодня поделились в пресс-центре областного управления МЧС. Сведения о первом возгорании поступили спасателям еще в минувшую субботу — 18 января, около 10 часов вечера, огонь охватил одну из квартир в пятиэтажном доме на улице Камерный переулок — загорелись вещи.
До прибытия пожарных покинуть опасную зону удалось 30 жильцам дома, еще десятерых пришлось выводить уже спасателям — среди эвакуированных было двое детей. Как отметил представитель пресс-службы ведомства, огонь охватил порядка 50 кв.м жилой площади: на борьбу с пламенем потребовалось чуть меньше часа. Причина возгорания устанавливается.
Однако и следующий день нельзя назвать спокойным — 19 января, около 12 часов, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на 3-й Станционной улице: справится с огнем удалось за 40 минут, но бедствие все же успело навредить людям — известно как минимум об одном пострадавшем. В причинах пожара сейчас разбираются дознаватели МЧС России.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возможном возобновлении работы ресторана грузинской кухни «Хочу Пури» — летом 2024 года кровля исторического здания, где размещалось заведение, выгорела, однако сейчас на интернет-площадках вакансий уже появилось несколько объявлений о найме персонала для работы по тому же адресу.