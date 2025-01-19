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Posted 19 января, 12:19

Published 19 января, 12:19

Modified 19 января, 13:25

Updated 19 января, 13:25

В МЧС по Омской области поделились деталями 2 крупных крещенских пожаров

Не праздничные сутки: омские спасатели в Крещение боролись с двумя крупными пожарами

19 января 2025, 12:19
Фото: gorod55.ru.

В МЧС по Омской области поделились деталями 2 крупных крещенских пожаров

Для спасателей 18 и 19 января — не самые простые дежурные сутки, ведь купания на праздник Крещения всегда сопряжены с большим риском для их любителей. Вот только иногда опасности ледяной воды сменяет горячее пламя — чрезвычайные ситуации не знают праздников и выходных.

Деталями сразу нескольких «горячих» происшествий сегодня поделились в пресс-центре областного управления МЧС. Сведения о первом возгорании поступили спасателям еще в минувшую субботу — 18 января, около 10 часов вечера, огонь охватил одну из квартир в пятиэтажном доме на улице Камерный переулок — загорелись вещи.

До прибытия пожарных покинуть опасную зону удалось 30 жильцам дома, еще десятерых пришлось выводить уже спасателям — среди эвакуированных было двое детей. Как отметил представитель пресс-службы ведомства, огонь охватил порядка 50 кв.м жилой площади: на борьбу с пламенем потребовалось чуть меньше часа. Причина возгорания устанавливается.

Кадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Омской области

Однако и следующий день нельзя назвать спокойным — 19 января, около 12 часов, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме на 3-й Станционной улице: справится с огнем удалось за 40 минут, но бедствие все же успело навредить людям — известно как минимум об одном пострадавшем. В причинах пожара сейчас разбираются дознаватели МЧС России.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возможном возобновлении работы ресторана грузинской кухни «Хочу Пури» — летом 2024 года кровля исторического здания, где размещалось заведение, выгорела, однако сейчас на интернет-площадках вакансий уже появилось несколько объявлений о найме персонала для работы по тому же адресу.

На круги своя. Сгоревший омский ресторан «Хочу Пури» возобновит свою работу
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Пожары#Эвакуация#Частный дом#МЧС#Новости#Спасатели
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